KIRIKKALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı - Son Dakika
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KIRIKKALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

29.04.2022 18:49

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatilinin başlamasıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Ramazan Bayramı için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

KIRIKKALE - Kilit kavşak Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
KIRIKKALE - Kilit kavşak Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
KIRIKKALE - Kilit kavşak Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
KIRIKKALE - Kilit kavşak Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
KIRIKKALE - Kilit kavşak Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
KIRIKKALE - Kilit kavşak Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
KIRIKKALE - Kilit kavşak Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
KIRIKKALE - Kilit kavşak Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı
KIRIKKALE - Kilit kavşak Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

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Bodrum'da Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu başladı Bodrum'da Ramazan Bayramı öncesi trafik yoğunluğu başladı İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı! İstanbul trafiğinde bayram yoğunluğu başladı!

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRIKKALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı - Son Dakika
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