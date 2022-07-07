"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı - Son Dakika
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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

07.07.2022 14:02
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Kurban Bayramı tatilini memleketlerinde geçirmek için yola çıkan sürücüler, "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolundaki yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken, jandarma ve polis trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Kara yolları ekipleri de trafiğin aksamaması amacıyla Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapattı.

Trafik yoğunluğunun akşam ve yarın da artarak devam etmesi bekleniyor.

YORUMLAR
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43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu sürüyor: Kilit kavşak havadan görüntülendi 43 ilin geçiş noktasında trafik yoğunluğu sürüyor: Kilit kavşak havadan görüntülendi Bayram seyahatlerinde tercih uçaktan otobüse kaydı Bayram seyahatlerinde tercih uçaktan otobüse kaydı
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kırıkkale, Tragger, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı - Son Dakika
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