KIRIKKALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika
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KIRIKKALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı

08.07.2022 10:26

Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili dolayısıyla trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram için memleketlerine gitmek isteyenler, ulaşımda 43 ilin kara yolu bağlantı noktası olan "Kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğunluğa neden oluyor.

Özellikle Kırıkkale- Ankara kara yolunda yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar saatte 50-60 kilometre hızla ilerlerken, trafik ekipleri de ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Zaman zaman meydana gelen hasarlı kazalara da anın da müdahale eder ekipler, sürücülerin zorunlu haller dışında emniyet şeridini kullanmasına da izin vermiyor.

Karayolları ekipleri de trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici kapattı.

Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği başladı (2) 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram trafiği başladı (2) 'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE BAYRAM TRAFİĞİ BAŞLADI 'KİLİT KAVŞAK' KIRIKKALE'DE BAYRAM TRAFİĞİ BAŞLADI
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: KIRIKKALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu arttı - Son Dakika
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