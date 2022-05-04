Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayram tatili dönüşü yoğunluğu - Son Dakika
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Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayram tatili dönüşü yoğunluğu

04.05.2022 00:11
Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayram tatili dönüşü yoğunluğu

KIRIKKALE'de, Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar nedeniyle yollarda uzun araç kuyurkları oluştu.

KIRIKKALE'de, Ramazan Bayramı tatilinden dönen vatandaşlar nedeniyle yollarda uzun araç kuyurkları oluştu.

Ramazan Bayramı'nın 2'nci gününde vatandaşların bir kısmı, evlerine dönmek için yola çıktı. 43 ilin geçiş noktasındaki 'kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşandı. Kentte akşam saatlerinden itibaren başlayan yoğunlukta kimi yerlerde hasarlı kazalar da meydana geldi. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını dönüşlere kapatarak trafiği hızlandırdı. Kentte, trafik yoğunluğu devam ediyor.


Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayram tatili dönüşü yoğunluğu
Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayram tatili dönüşü yoğunluğu
Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayram tatili dönüşü yoğunluğu
Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayram tatili dönüşü yoğunluğu
Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayram tatili dönüşü yoğunluğu
YORUMLAR
500
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Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kilit kavşak Kırıkkale'de, bayram tatili dönüşü yoğunluğu - Son Dakika


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