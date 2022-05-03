"Kilit kavşak" Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

03.05.2022 12:55
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

"Kilit kavşak" olarak adlandırılan 43 ilin geçiş noktasındaki Kırıkkale'de, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla helikopter destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) AŞ pistinden havalanan Jandarma Genel Komutanlığına ait helikopterle Kırıkkale genelinde jandarma ve polis sorumluluk bölgelerindeki yollar kontrol edildi.

Kırıkkale- Ankara, Kırıkkale- Kayseri, Kırıkkale- Samsun ve Kırıkkale-Kulu kara yollarında trafik yoğunluğu ve alınan tedbirler denetlendi.

Denetime, Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Barış Cücen ve İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Başkomiser Kadir Burak Yörübulut katıldı.

Vali Tekbıyıkoğlu, denetimin ardından AA muhabirine, Kırıkkale'nin Türkiye'nin en önemli güzergahlarından birinde bulunduğunu belirterek, kentin, Doğu ve Batı Anadolu'yu bağlayan, Karadeniz'e açılan, Güney Doğu Anadolu'ya ve Doğu Akdeniz'in bir kısmına da hitap eden güzergahta yer aldığını söyledi.

Bayram sürecince önemli tedbirler aldıklarını dile getiren Tekbıyıkoğlu, "Bütün ekiplerimiz sahada ve görevlerinin başında. Bazı trafik işaretlerinde düzenlemeler yaptık ve bazı kavşakları kapatarak ana arterin açık kalmasına çaba gösterdik. Aldığımız tedbirleri de Jandarma Havacılık Komutanlığımızın tahsis ettiği helikopterle denetledik. Şu an için bir problem yok. Bayram dönüşünde yoğunluğun biraz daha artacağını değerlendiriyoruz." diye konuştu.

Kilit kavşak Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Kilit kavşak Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Kilit kavşak Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Kilit kavşak Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı
Kilit kavşak Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı

YORUMLAR
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Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Jandarma, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: "Kilit kavşak" Kırıkkale'de helikopter destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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