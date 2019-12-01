Son Dakika Haberleri: "Kilit kavşak" Kırıkkale'de kış lastiği denetimi yapıldı
Son Dakika Güncel 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de kış lastiği denetimi yapıldı - Son Dakika

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de kış lastiği denetimi yapıldı

6 saat önce

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, zorunlu kış lastiği uygulamasının başlamasıyla denetim gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Bölge Trafik Denetleme Müdürlüğü önündeki kontrol noktasında sabah saatlerinde denetime başladı.

Özellikle şehirler arası yolcu taşıyan otobüs ve yük araçlarını denetleyen ekipler, kurala uymayan araçların sürücülerine 625 lira ceza uyguladı.

Kış lastiği uygulamasından memnun olduklarını dile getiren sürücüler, denetimler için polis ekiplerine teşekkür etti.

Yetkililer, yük ve yolcu taşımacılığı yapanlar dışındaki hususi araçlara uygulamanın zorunlu olmadığını ancak can ve mal güvenliğiyle sorunsuz seyahat için kış şartlarında kış lastiği kullanılmasını önerdi.

Kış lastikleri, 7 derecenin altındaki sıcaklıkta, ıslak, karlı ve çamurlu zeminde yaz lastiklerine göre daha iyi yol tutuşu ve yüksek güvenlik sağlıyor.

Emniyet Müdürlüğü, Kırıkkale, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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