"Kilit kavşak" Kırıkkale'de tatil dönüşü yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de tatil dönüşü yoğunluk yaşanıyor

16.07.2022 18:10
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de tatil dönüşü yoğunluk yaşanıyor

"Kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

"Kilit kavşak" olarak bilinen Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatilinin son günlerinde vatandaşların dönüş yolculuğu nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.

Bayram tatilini şehir dışında geçiren vatandaşlar, ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğunluk oluşturuyor.

Yoğunluk nedeniyle araçların yavaş ilerlediği Kırıkkale- Ankara kara yolunda, trafik ekipleri ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Trafik yoğunluğunun yarın gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

Kara yolları ekipleri, tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

YORUMLAR
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Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu arttı Tatilcilerin dönüş yolcuğu sürüyor: 43 ilin geçiş güzergahında trafik yoğunluğu arttı Tatilcilerin dönüş trafiği hızlandı Tatilcilerin dönüş trafiği hızlandı
Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Kırıkkale, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de tatil dönüşü yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: "Kilit kavşak" Kırıkkale'de tatil dönüşü yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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