"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor - Son Dakika
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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

05.05.2022 00:13

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor Ramazan Bayramı tatilinin son gününde 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu gece yarısına kadar sürdü.

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

KIRIKKALE - Ramazan Bayramı tatilinin son gününde 43 ilin geçiş güzergahı "kilit kavşak" Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu gece yarısına kadar sürdü. Kilometrelerce oluşan araç trafiği dron ile havadan görüntülendi.

Ramazan Bayramı dolayısıyla memleketlerine ve tatil bölgelerine giden milyonlarca vatandaş, tatilin son gününde geri dönüş için yeniden yollara akın etti. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından birisi olan "kilit kavşak" Kırıkkale'de, gece yarısına kadar trafik yoğunluğu sürdü. Bölgedeki trafik yoğunluğu ise dron ile havadan görüntülendi.

Ankara- Samsun kara yolunda kilometrelerce araç yoğunluğu oluşurken, Kırıkkale- Kayseri kara yolunda da trafiğin normalin altında olduğu gözlemlendi. Trafiğin akıcı şekilde ilerlediği güzergahta, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı kavşaklarda çalışmalarını sürdürdü. Emniyet şeridi ihlali yapan sürücülere de para cezası uygulandı.

Kilit kavşak Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Kilit kavşak Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Kilit kavşak Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Kilit kavşak Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Kilit kavşak Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Kilit kavşak Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Kilit kavşak Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor
Kilit kavşak Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor

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Ankara'ya giriş noktalarında bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Ankara'ya giriş noktalarında bayram dönüşü yoğunluğu yaşanıyor Tatilciler dönüş yoluna geçti, 43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi Tatilciler dönüş yoluna geçti, 43 ilin geçiş güzergahında trafik durma noktasına geldi

Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Tragger, Yerel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu: Tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor - Son Dakika


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