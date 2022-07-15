Kara yolları ekipleri tatil öncesi trafiğin aksamaması için Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de trafik yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

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