"Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor - KIRIKKALE - Son Dakika
Son Dakika Güncel 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor - KIRIKKALE - Son Dakika

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor - KIRIKKALE

6 saat önce

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor.

Sabahtan itibaren etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale- Ankara, Kırıkkale- Kayseri ve Kırıkkale- Samsun kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 10 metreye kadar düştü.

Bazı sürücüler, dinlenme tesislerinde mola vererek sisin etkisinin azalmasını bekliyor.

Trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alan İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor.

Kentte sisin yarın da devam etmesi bekleniyor.

Sürücü Duran Bağrıaçık, yollarda yoğun sis olduğunu, bazı yerlerde görüş mesafesinin çok düştüğünü söyledi.

Kilit kavşak Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor - KIRIKKALE

Kırıkkale, Kayseri, Samsun, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Başkent polisinden "ölüm hapı" operasyonu
Lavanta balı yeni gelir kapısı oldu! Kilosu 150 liradan satılıyor Hileli gıda iddiası Adana kebabına sıçradı, toz biber yerine talaş konulduğu iddia edildi Mansur Yavaş'tan Ankaralı çiftçilere müjde: 400 ton tohum dağıtılacak

Son Dakika Haberleri
17:01 Otomobilin köprünün beton blokuna çarptığı kazada ölü sayısı 4'e çıktı - Son Dakika
17:00 Zonguldak'ta zehirlenen çiftin yiyeceklerinden alınan numuneler temiz çıktı - Son Dakika
17:00 Sinop'ta muhtarlar dolandırıcılığa karşı bilgilendirildi - Son Dakika
16:59 "Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele" toplantısı - KIRKLARELİ - Son Dakika
16:58 CHP'li Öztrak: Başkanımızın yanındayız - Son Dakika
16:46 Sahte üsteğmen 5 kişiyi dolandırdı - Son Dakika
16:26 3 bin liralık telefonun çiftini 350 liraya bulunca sipariş etti, paketi açınca büyük şoku yaşadı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2019 17:04:44. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: "Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor - KIRIKKALE - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]