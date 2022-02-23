KIRIKKALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
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KIRIKKALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor

23.02.2022 09:18

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğun sis etkisini gösteriyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de yoğun sis etkisini gösteriyor.

Gece başlayan ve sabah etkisini artıran sis nedeniyle Kırıkkale- Ankara, Kırıkkale- Kayseri ve Kırıkkale- Samsun kara yollarının bazı bölümlerinde görüş mesafesi yer yer 20 metreye kadar düştü.

Sürücüler, sisten dolayı takip mesafesini koruyarak trafikte yavaş ilerliyor. Bazı sürücüler de sisin dağılması için dinlenme tesislerinde mola veriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri de yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hem seyir halinde denetimlerini sürdürüyor hem de trafiğin yoğun olduğu kavşaklarda görev alıyor.

Kentte sisin gün içerisinde de etkili olması bekleniyor.

KIRIKKALE - Kilit kavşak Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor
KIRIKKALE - Kilit kavşak Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor
KIRIKKALE - Kilit kavşak Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor
KIRIKKALE - Kilit kavşak Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor
KIRIKKALE - Kilit kavşak Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor
KIRIKKALE - Kilit kavşak Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor
KIRIKKALE - Kilit kavşak Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor

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Kırıkkale, Kayseri, Samsun, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel KIRIKKALE - 'Kilit kavşak' Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: KIRIKKALE - "Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğun sis etkili oluyor - Son Dakika
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