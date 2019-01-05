Son Dakika Haberleri: Kilit Kavşak" Kırıkkale'de Yoğun Sis ve Kar Yağışı

Kilit Kavşak" Kırıkkale'de Yoğun Sis ve Kar Yağışı

1 saat önce

Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de, yoğun sis ve kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Kilit Kavşak
Ulaşımda 43 ilin geçiş noktasında yer alan Kırıkkale'de, yoğun sis ve kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi.

Sabah saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı ve sis nedeniyle Kırıkkale- Ankara, Kırıkkale- Kayseri ve Kırıkkale- Samsun kara yolunun bazı bölümlerinde görüş mesafesi 50 metreye kadar düştü. Sürücüler, dinlenme tesislerinde mola vererek sisin etkisinin azalmasını bekledi.

Kırıkkale Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri de sürücülere takip mesafesini korumaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarılarda bulundu.

Ekipler, yaralamalı ve hasarlı kazalara trafiğin aksamaması için anında müdahale ediyor.

Kentte kar yağışının yarın da devam etmesi bekleniyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.01.2019 01:22 Kaynak: AA

Ankara, Kayseri, Kırıkkale, Güncel
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