"Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor - Son Dakika
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"Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor

08.05.2022 17:55
"Kilit kavşak" Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor

Ramazan Bayramı tatilini uzatan vatandaşların dönüşe başlamasıyla "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu gözlendi.

Ramazan Bayramı tatilini uzatan vatandaşların dönüşe başlamasıyla "kilit kavşak" olarak adlandırılan Kırıkkale'de, trafik yoğunluğu gözlendi.

Bayram tatilini şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu sürüyor. Ulaşımda 43 ilin bağlantı noktasında yer alan Kırıkkale'de trafik ekipleri, ulaşımın aksamaması için çaba gösteriyor.

Özellikle Kırıkkale- Ankara ve Kırıkkale- Samsun kara yolunun birleştiği noktada yaşanan yoğunluk nedeniyle araçlar yavaş ilerlerken ekipler, trafik akışının olumsuz etkilenmemesi için hasarlı kazalara anında müdahale ediyor.

Kara yolları ekipleri de bayram süresince Kırıkkale-Ankara kara yolundaki bazı kavşakları geçici olarak kapatmıştı.

Kilit kavşak Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor
Kilit kavşak Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor
Kilit kavşak Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor
Kilit kavşak Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor
Kilit kavşak Kırıkkale'de yoğunluk yaşanıyor

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Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Ankara, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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