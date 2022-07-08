'Kilit kavşak'ta bayram trafiği - Son Dakika
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'Kilit kavşak'ta bayram trafiği

08.07.2022 11:01
'Kilit kavşak'ta bayram trafiği

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, yoğunluk oluşturdu.

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, Kurban Bayramı tatili için yola çıkanlar, yoğunluk oluşturdu.

Kırıkkale'de bayram trafiği dün başladı. Bayramı memleketlerinde geçirmek isteyenler, 43 ilin kara yolunun bağlantı noktası olan Kırıkkale'de bugün de yoğunluk oluşturdu. Ankara-Kırıkkale yolunun kent girişi bölgesinde, sabah saatlerinden itibaren uzun araç kuyrukları oluştu. Yoğunluktan dolayı sürücüler, 50-60 kilometre hızla ilerlerken, zaman zaman trafik, durma noktasına geliyor. Yolda kazalar da olurken, polis ve jandarma ekipleri de ulaşımın aksamaması için kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı.

Öte yandan güzergahta denetim yapan trafik ekipleri, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Yoğunluğun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.

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Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi Kırıkkale'de Kurban Bayramı öncesi şehitlik ziyaret edildi 43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu! Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor 43 ilin geçiş güzergahında bayram yoğunluğu! Kuyruğun ucu bucağı görünmüyor
Kaynak: DHA

Kurban Bayramı, Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'Kilit kavşak'ta bayram trafiği - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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