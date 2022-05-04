'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu - Son Dakika
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'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu

04.05.2022 16:05
'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, bayram dönüşleri nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, bayram dönüşleri nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu.

Kentte dün akşam başlayan dönüş yoğunluğu, Ramazan Bayramı'nın son gününde de devam etti. Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönenler, sabah saatlerinden itibaren trafiğe neden oldu. Kırıkkale- Ankara yolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için kara yolundaki kavşakların bazılarını kapatarak önlem aldı. Trafiğin gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.


'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu
'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu
'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu
'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu
YORUMLAR
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Kırıkkale, Tragger, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kilit kavşak'ta dönüş yoğunluğu - Son Dakika


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