'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika
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'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu devam ediyor

08.05.2022 20:37
'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu devam ediyor

RAMAZAN Bayramı ve hafta sonu tatilini birleştiren vatandaşların dönüşüyle birlikte, 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, uzun araç kuyrukları oluştu.

RAMAZAN Bayramı ve hafta sonu tatilini birleştiren vatandaşların dönüşüyle birlikte, 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, uzun araç kuyrukları oluştu.

Ramazan Bayramı izni ile ile hafta sonu tatilini birleştiren vatandaşların dönüş yolculuğu sürüyor. Memleketlerinden ve tatil yerlerinden dönen vatandaşlar, kilit kavşak olarak adlandırılan Kırıkkale'de öğle saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu. 43 ilin geçiş güzergahında bulunan Kırıkkale- Ankara karayolunda da uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri, ulaşımın aksamaması için karayolundaki kavşakların bazılarını ulaşıma kapatarak önlem aldı. Trafik yoğunluğunun gece saatlerine kadar devam etmesi bekleniyor.


'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu devam ediyor
'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu devam ediyor
'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu devam ediyor
'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu devam ediyor
'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu devam ediyor
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Ramazan Bayramı, Kırıkkale, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kilit kavşak'ta trafik yoğunluğu devam ediyor - Son Dakika


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