'Kilit kavşak'ta yoğun sis - Son Dakika
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'Kilit kavşak'ta yoğun sis

23.02.2022 10:40
'Kilit kavşak'ta yoğun sis

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü.

ULAŞIMDA 43 ilin geçiş noktasında yer alan ve 'kilit kavşak' olarak adlandırılan Kırıkkale'de, etkili olan sis nedeniyle görüş uzaklığı, 20 metreye kadar düştü.

Kırıkkale'de sabah saatlerinde etkili olan sis, hayatı olumsuz etkiledi. 43 ilin geçiş noktasındaki kentte sis nedeniyle sürücüler, zor anlar yaşadı. Görüş uzaklığı da yer yer 20 metreye kadar düştü. Sürücüler, araçlarıyla güçlükle ilerlerken, bazıları dinlenme tesislerinde mola verdi. Trafik ekipleri de sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.


'Kilit kavşak'ta yoğun sis
'Kilit kavşak'ta yoğun sis
'Kilit kavşak'ta yoğun sis
YORUMLAR
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Kırıkkale, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Kilit kavşak'ta yoğun sis - Son Dakika


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SON DAKİKA: 'Kilit kavşak'ta yoğun sis - Son Dakika
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