Şehit Astsubay Şimşek'in cenazesi baba ocağında - Son Dakika
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Şehit Astsubay Şimşek'in cenazesi baba ocağında

29.07.2022 16:51
Şehit Astsubay Şimşek'in cenazesi baba ocağında

Kilit Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lılar tarafından açılan taciz ateşinde şehit olan Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in (24) cenazesi, memleketi İzmir'de baba ocağına getirildi.

PENÇE-Kilit Operasyon bölgesinde bölücü terör örgütü PKK'lılar tarafından açılan taciz ateşinde şehit olan Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek'in (24) cenazesi, memleketi İzmir'de baba ocağına getirildi.

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütünün açtığı taciz ateşiyle sonucu ağır yaralanan Astsubay Çavuş Batuhan Şimşek, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Şehidin şehadet haberi dün akşam saatlerine ailesinin İzmir'in Bornova'daki evine ulaşırken, yakınları ve mahalleli evlerine Türk bayrağı astı. Şimşek'in cenazesi bugün hava yoluyla İzmir'e getirildi. Şehit için ilk olarak Adnan Menderes Havalimanı'nda basına kapalı bir tören düzenledi. Ardından cenaze, şehidin Bornova ilçesi Karacaoğlan Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Şehidin annesi Ayten Şimşek, babası Hakan Şimşek ile kardeşi ve yakınları, tabutun başında gözyaşı döktü.

Şehidin kuzeni 'Pau' sahne adıyla bilinen şarkıcı Ayhan Ulu da gözyaşlarına hakim olamadı. Ulu, "Allah kimseye böyle bir acı yaşatmasın. Konuşacak halde değiliz. Öz kuzenimdi canımdı, ciğerimdi. 2 hafta önce İstanbul'a yanıma ziyarete gelmişti. Onu Hakkari'ye uğurladım. 2 gün önce de telefonla konuşmuştuk. Ona çok sevdiği bir araba alınacaktı. Sürpriz olacaktı. Kars'ta araba alındıktan 10 dakika sonra şehadet haberi geldi. Başımız sağ olsun" dedi.

Şehidin cenazesi namazın kılınacağı Gaziemir 15 Temmuz Camisi'ne götürüldü.


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Kaynak: DHA

İzmir, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şehit Astsubay Şimşek'in cenazesi baba ocağında - Son Dakika

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