Kilit Operasyon bölgesinde roketatarlı saldırı: 1 şehit - Son Dakika
Üye Girişi

Kilit Operasyon bölgesinde roketatarlı saldırı: 1 şehit

19.04.2022 23:23
Kilit Operasyon bölgesinde roketatarlı saldırı: 1 şehit

Kilit Operasyon bölgesinde, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şeit olduğunu açıkladı.

Kilit Operasyon bölgesinde, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucu Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu'nun şeit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Pençe- Kilit Operasyon bölgesinde, 19 Nisan 2022 tarihinde, kahraman silah arkadaşımız Piyade Teğmen Kaan Kanlıkuyu, teröristler tarafından yapılan roketatarlı saldırı sonucunda şehit olmuştur. Bölgede hava kuvvetleri ve ateş destek vasıtaları desteğinde operasyonlar devam etmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."


YORUMLAR
500
Vali Çağatay orucunu şehit ailesinin evinde açtı Vali Çağatay orucunu şehit ailesinin evinde açtı

Saldırı, Piyade, Nisan, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kilit Operasyon bölgesinde roketatarlı saldırı: 1 şehit - Son Dakika


Son Dakika
23:08 Ünlü televizyon yıldızından tepki çeken itiraf: Evde çıplak geziyorum
22:58 Vedat Muriqi, Mallorca'yı ligde tutmaya yemin etti!
22:36 Trabzonspor, sahasında Kayserispor'u tek golle geçti!
22:17 İBB, İstanbul'da kaçak öğrenci kartı kullananlar için resmen harekete geçiyor!
21:41 Ümit Özat, TFF'de başkanlık koltuğuna oturacak ismi işaret etti
21:38 Türkiye'nin en gelişmiş 10 ilçesi açıklandı! İlk sırada İstanbul'un ilçesi var
21:14 Koronavirüs sebebiyle 23 kişi vefat etti, 4 bin 217 yeni vaka tespit edildi
21:04 Galatasaray'da başkanlık seçimini Fırat Develioğlu iptal ettirdi!
20:48 Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş: Reyhanlı'da 12 ilçemizin nüfusundan daha fazla Suriyeli var
15:45 Bayram ikramiyesine zam almayan emeklilerden Bakan Bilgin'e isyan: Torunların gelmesini istemiyoruz, para vereceğiz diye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2022 23:29:40. #1.12#
SON DAKİKA: Kilit Operasyon bölgesinde roketatarlı saldırı: 1 şehit - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement