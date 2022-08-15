Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

15.08.2022 15:40
Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi

Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Terörü bitirmekte, milletimizi bu beladan kurtarmakta kararlıyız. Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek." ifadelerine yer verildi.

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Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi Irak'ın kuzeyinde PKK'lı 3 terörist etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA

Milli Savunma Bakanlığı, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilit bölgesinde 3 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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