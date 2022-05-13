Son dakika haber! Kilit Operasyonu bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit, 3 yaralı - Son Dakika
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Son dakika haber! Kilit Operasyonu bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit, 3 yaralı

13.05.2022 20:29
Son dakika haber! Kilit Operasyonu bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit, 3 yaralı

Son dakika haberler... Kilit Operasyonu'nu bölgesinde teröristlerce araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu, Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

Kilit Operasyonu'nu bölgesinde teröristlerce araziye yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu, Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler'in şehit olduğunu, 3 askerin de yaralandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde 13 Mayıs 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler şehit olmuş, 3 kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralı personelimiz derhal hastaneye sevk edilerek tedavilerine başlanmıştır. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile asil milletimize başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza da acil şifalar dileriz."


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Piyade, Silah, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Kilit Operasyonu bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit, 3 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Kilit Operasyonu bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit, 3 yaralı - Son Dakika
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