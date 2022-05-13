Kilit Operasyonu bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit, 3 yaralı (2) - Son Dakika
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Kilit Operasyonu bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit, 3 yaralı (2)

13.05.2022 21:59
Kilit Operasyonu bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit, 3 yaralı (2)

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞIMilli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, araziye teröristlerce döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler için başsağlığı mesajı yayımladı.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, araziye teröristlerce döşenen EYP'nin infilak etmesi sonucu şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Selman Güler için başsağlığı mesajı yayımladı. Bakan Akar mesajında "Kahraman silah arkadaşımız 13 Mayıs 2022 şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allahtan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.


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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kilit Operasyonu bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit, 3 yaralı (2) - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilit Operasyonu bölgesinde EYP infilak etti: 1 şehit, 3 yaralı (2) - Son Dakika
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