MSB: Helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 1 asker şehit oldu - Son Dakika
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MSB: Helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 1 asker şehit oldu

05.09.2022 14:29
MSB: Helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 1 asker şehit oldu

Kilit Operasyonu bölgesinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehit olduğunu açıkladı.

Kilit Operasyonu bölgesinde Skorsky tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti'nin şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit Operasyonu bölgesinde, 4 Eylül 2022 tarihinde, Skorsky tipi bir helikopterimizin ikmal faaliyeti esnasında teknik nedenlerle sert iniş yapmak zorunda kalarak kaza kırıma uğraması sonucu kahraman silah arkadaşımız Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

BAKAN AKAR'DAN BAŞSAĞLIĞI

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ümit Kesti için yayımladığı başsağlığı mesajında, "Kahraman silah arkadaşımız, 4 Eylül 2022 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.


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Kaynak: DHA

Milli Savunma Bakanlığı, Ümit Kesti, Eylül, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel MSB: Helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 1 asker şehit oldu - Son Dakika

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