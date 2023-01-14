Kilit Operasyonu'nda 506 terörist etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Kilit Operasyonu'nda 506 terörist etkisiz hale getirildi

14.01.2023 17:20
Kilit Operasyonu'nda 506 terörist etkisiz hale getirildi

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe- Kilit Harekatı kapsamında, bugüne kadar 506 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Irak'ın kuzeyinde yürüttüğü Pençe- Kilit Harekatı kapsamında, bugüne kadar 506 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

17 Nisan 2022 tarihinde başlatılan Pençe- Kilit Harekatı kapsamında yürütülen operasyonlar sürüyor. İHA, SİHA ve TİHA'ların desteği ile gerçekleştirilen operasyonların sınır güvenliğine önemli katkısı olduğu vurgulanıyor. Harekat kapsamında bugüne kadar 506 PKK'lı terörist, etkisiz hale getirildi. Harekat kapsamındaki operasyonlarda, PKK terör örgütüne ait 462 sığınak, 113 mağara ve barınak tespit edilerek kullanılamaz hale getirildi. Ayrıca operasyonlarda; 2002 mayın ve el yapımı patlayıcı tespit edildi ve imha edildi. 1182 adet değişik çapta silah, 538 bin 413 adet çeşitli çap ve cinste mühimmat ile teröristlere ait çok sayıda örgütsel doküman ve yaşam malzemesi ele geçirildi.Öte yandan bugüne kadar düzenlenen operasyonlarda İHA, SİHA ve TİHA'lar 14 bin 500 saat uçuş gerçekleştirdi. Harekat kapsamında planlanan hedeflere, alan kontrolünün muhafazasına yönelik tertiplenme ve yığınaklanma çalışmalarında beklenen seviyeye ulaşıldığı belirtildi.


Kaynak: DHA
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İhlas Haber Ajansı, Irak, TSK, PKK, Güncel, Son Dakika

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