Kilit Operasyonunda 2 asker şehit oldu, 2 asker yaralandı (2)

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe- Kilit Operasyonu bölgesindeki EYP patlaması sonucu ağır yaralanan Uzman Çavuş Gökhan Demir'in de şehit olduğunu açıkladı. Yapılan açıklamada, "Pençe- Kilit operasyon bölgesinde, 11 Haziran 2022 tarihinde, teröristler tarafından önceden yerleştirilen EYP'nin patlaması sonucu ağır yaralanarak hastaneye kaldırılan kahraman silah arkadaşımız Uzman Çavuş Gökhan Demir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur" denildi.

Kaynak: DHA

Gökhan Demir, Güncel, Son Dakika

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