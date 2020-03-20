Kilit pas ustası Jose Sosa - Son Dakika
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Kilit pas ustası Jose Sosa

6 saat önce

Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa, verdiği kilit paslarla bordo-mavili takıma önemli katkı veriyor.

Kilit pas ustası Jose Sosa, System.String[]

Trabzonspor takım kaptanı Jose Sosa, verdiği kilit paslarla bordo-mavili takıma önemli katkı veriyor.


Süper Lig'de bu sezon Trabzonspor'un oynadığı 26 maçın 24'ünde forma giyen Arjantinli oyuncu Jose Sosa, takım kaptanlığının yanı sıra performansıyla da takıma önemli katkı veriyor. Onur Recep Kıvrak'ın takımdan ayrılmasından sonra takım kaptanlığı görevini üstlenen Sosa, görev yapan teknik heyete ve yönetime önemli katkı verdi. Kenar yönetimlerin saha içindeki en büyük yardımcısı olan Arjantinli oyuncu, verdiği kilit ve isabetli paslarla takıma önemli katkı sağladı.


Sosa şampiyonluğa odaklandı


Trabzon'da ailesiyle birlikte mutlu bir yaşam sürdüren Arjantinli oyuncu, Trabzonspor ile olan geleceğiyle ilgili kararı ise sezon sonuna bıraktı. Sadece şampiyonluğa odaklandığını vurgulayan oyuncu, kendisinin geleceğinden çok Trabzonspor'un sezon sonu şampiyonluğa ulaşmasının önemli olduğunu belirtti.


En iyi kilit pas veren oyuncu


Trabzonspor'un takım kaptanı Jose Sosa, 8 numaralı formayla da özdeşleşti. En iyi kilit pas veren oyuncular arasında ilk sırada yer alan yıldız oyuncu Medipol Başakşehir'den Edin Visca ve DG Sivasspor'dan Mert Yandış'ı geride bıraktı. Sosa 2.8, Visca ve Mert Yandaş 2.7 kilit pas ortalamalarıyla Arjantinli oyuncuyu takip etti. Başarılı oyuncu, forma giydiği 24 maçta ise bin 200 kez isabetli pasa imza attı. Pas ortalamasında ise yüzde 80'lik bir başarı yakaladı.


Trabzonspor gol attığı maçlarda kaybetmedi


Trabzonspor, takım kaptanları Jose Sosa'nın gol attığı maçları ise kaybetmedi. Bu sezonla birlikte Karadeniz ekibinde 3. sezonunu geçiren Arjantinli oyuncu Süper Lig'de forma giydiği 78 maçta 11 gole imza attı. Karadeniz ekibine geldiği ilk sezonda rakip fileleri boş geçen başarılı oyuncunun, geçtiğimiz sezon ve bu sezon gol attığı maçlarda bordo-mavililer yenilmedi. - TRABZON

Onur Recep Kıvrak, Trabzonspor, Jose Sosa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:33 Kaynak: İHA

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