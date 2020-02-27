Kilit soruşturmada 3 tutuklama daha - Son Dakika

Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında 2'si polis olmak üzere 3 şüpheli daha tutuklandı. Savcılığın sevk yazısında, bir şüphelinin örgütün finans kısmında yer aldığı, iki şüphelinin ise emniyet müdürünü şehit eden Sarıcaoğlu ile irtibatlı olduğu kaydedildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca, Rize eski Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin şehit edilmesine ilişkin yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gözaltına alınan 26 şüpheliden 6'sı etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak serbest bırakılmış, 4'ü haklarında yürütülen başka bir soruşturma kapsamında etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak serbest bırakılmış, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 10 şüpheli tutuklanmış, 2'si ise adli kontrol hükümleriyle serbest bırakılmıştı.

Emniyette işlemleri süren 4 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından dün Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilmişti. Adliyeye getirilen şüphelilerden birinin savcılıkça serbest bırakılmasına karar verilirken, 3 şüpheli 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edilmişti. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli, 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

BİR ŞÜPHELİNİN CİNAYETE KADAR SARICAOĞLU İLE GÖRÜŞTÜĞÜ BELİRTİLDİ

Şüphelilere ilişkin sevk yazısında, sivil şüpheli H. Y.'nin aynı soruşturma kapsamında tutuklanan G. E. ile örgütsel bir bağ kurduğu, bağın örgütün devam eden faaliyetlerini finanse etmek maksadını taşıdığının anlaşıldığı ifade edilerek, şüpheli S.K.'nın emekli polis memuru olduğu, Derepazarı'nda görev yaptığı sırada emniyet müdürünü şehit eden İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ve sohbet grupları ile irtibatlı olduğu, Sarıcaoğlu ile cinayet tarihine kadar sürekli görüştüğü kaydedildi.

"KAÇAMAK BEYANLARDA BULUNDUĞU İÇİN ETKİN PİŞMANLIKTAN YARARLANAMADI"

Sevk yazısında, diğer şüpheli polis memuru E.D.'nin İsmail Hakkı Sarıcaoğlu'nun görev yaptığı Derepazarı'nda bir dönem örgüt adına sorumlu mahrem imam/abi olduğu ve etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanmak istediği fakat bunun kabul edilmediği belirtildi. Sevk yazısında şüpheli E.D.'nin ifadesine yer verilerek, "Şüphelinin alınan ifadesinde öncelikle örgütle bağlantısını Rize'de başladığını beyan etmesine rağmen bu yönde samimi olmadığı kendisine ifade edildiğinde, bu defa lisede polis okulu döneminde örgütle bağlantılı olduğunu, İsmail Hakkı Sarıcaoğlu isimli şahsın İstanbul'daki imamı ile irtibatlı olduğunu, Rize'deki faaliyetlerine yönelik olarak ise kendisinin cinayet olayı ile ilişkilendirilebileceği değerlendirilmesi ile buradaki faaliyetlerine ilişkin samimi olmayan kaçamaklı ve eksik biçimde beyanda bulunduğunun görüldüğü, bu yönde bir kısım teşhis işlemlerine katılmış olsa da ifadesi bir bütün olarak değerlendirildiğinde aktif polis memuru olarak görev yapmasına rağmen devam ettiği değerlendirilen örgütsel faaliyetlerini gizlemek maksadıyla kendisini tutuklama tedbirinden kurtarmaya yönelik soyut ve kaçamaklı beyanlarda bulunduğu anlaşılmış olup, bu nedenle de TCK'da yer alan etkin pişmanlık maddeleri kapsamından yararlanamayacağı anlaşılmıştır" denildi.

Öte yandan, emniyet müdürü Verdi'yi şehit etmekten tutuklu bulunan ve 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan da tutuklanan İsmail Hakkı Sarıcaoğlu ile birlikte soruşturma kapsamında 14 şüpheli tutuklanmış oldu.

(Mehmet Yusuf Melikoğlu - İrem Demir/İHA)