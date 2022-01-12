Kilitlenmeden park edilebilen e-skuterler kaldırımlarda tehlike saçıyor - Son Dakika

Bir yere kilitleme ya da zincirleme zorunluluğu olmadan park edilebilen e-skuterler kaldırımlarda vatandaşların geçişini engelleyerek tehlike oluşturuyor.

Türkiye'de 2019 yılından bu yana egzoz emisyonunu azaltarak ulaşımın olumsuz etkisinin minimize edilmesi, trafik sıkışıklığının azaltılması, kısa mesafeli ulaşımda şahsi araç kullanımının azaltılması gibi amaçlarla hayata geçirilen e-skuterler kullanılıyor. E-skuterler, mobil uygulama üzerinden kiralama sistemiyle kullanılıyor. Mobil uygulamadan kilidini açarak e-skutere binen kişi, daha sonra işi bittiği zaman e-skuteri bir demire veya sokak lambasına kilitleyerek mesafeye göre hesaplanan tutarı ödüyor.

E-skuterlerin giderek yaygın hale gelmesiyle teknolojileri de ihtiyaca göre şekillendi. Buna göre Superpedestrian firmasının e-skuter kiralama çözümü olan LINK, zincire veya kilide ihtiyaç duymadan park edilebiliyor. Bu ise e-skuteri kullanan kişinin kaldırımlarda bırakmasına yol açıyor. Kaldırımın ortasında bırakılan e-skuterler zaman zaman yayaların geçişini engelleyerek tehlike oluşturuyor.

(Huzeyfe Tarık Yaman/ İHA)