Kilitli bisikletleri çalmak istedi açılan kapı tüm planlarını bozdu - Son Dakika

Antalya'da bir apartmana girerek merdiven demirine kilitli iki bisikleti çalmak isteyen şahıs, dairenin birisinin kapısı açılınca tüm planları bozuldu. Şahıs açılan kapı karşısında apar topar kaçarak, izini kaybettirdi.

Olay, Muratpaşa İlçesi Kırcami Mahallesi'nde bir apartmanda yaşandı. Edinilen bilgiye göre; apartmana giren kapüşonlu ve maskeli şahıs, merdiven demirlerine kilitlenen 2 bisikletin kilidini açmaya çalıştı. Kilitleri açmakta zorlanan şahıs, uzun süre açmak için mücadele etti. Bu sırada dairenin birisinin kapısının açılması üzerine, şahıs apar topar kaçarak daireden uzaklaştı.

YAŞANANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

Yaşanan anlar ise dairenin içerisinde bulunan güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde şahsın bisikletin kilini açmaya çalışması ve dairenin kapısının açılması ile apar topar kaçması yer aldı. Görüntülerin sosyal medyada da yayınlanmasının ardından harekete geçen polis ekipleri, şahsı bulmak için çalışma başlattı.

(Ertuğrul Gün/ İHA)