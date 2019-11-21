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Kilitli kaldığı evde düşerek yaralanan çocuğu komşuları kurtardı

6 saat önce

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde kilitli kaldığı evlerinde düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuğu komşuları kurtardı.

Kilitli kaldığı evde düşerek yaralanan çocuğu komşuları kurtardı, System.String[]

Kayseri'nin merkez Kocasinan ilçesinde kilitli kaldığı evlerinde düşerek yaralanan 2 yaşındaki çocuğu komşuları kurtardı.

Yeni Mahalle 12. Cadde'de bulunan tek katlı evde 4 çocuğuyla birlikte yaşayan M.G, kapıyı kilitleyerek, dışarı çıktı.

Çocuklardan 2 yaşındaki M.A.G, evde oynadığı sırada üzerine çıktığı elbise dolabından düşerek, başından yaralandı.

Evden ağlayan çocuğun sesini duyan mahalle sakinleri, kilitli olan kapıyı açamayınca, kırarak içeri girdi.

Yaralı çocuk, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Mahallede esnaflık yapan Uğur Erdoğan, AA muhabirine, iş yerinin karşısında bulunan evden çocuğun sesini duyduğunu, çocukların da bu sırada pencereden yardım istediğini belirtti.

Erdoğan, "Çocuklardan biri, 'kardeşimin kafası yarıldı' dedi. Hemen ambulansı aradım. Ön kapı çelik olduğu için mahalle gençleriyle evin arka tarafından bulunan ahşap kapıyı kırarak, içeri girdik. Çocukları dışarı çıkardık. Ambulans geldi, yaralı çocuğu hastaneye kaldırdı." diye konuştu.

Polis ekipleri, eve dönmeyen baba M.G'ye ulaşmaya çalışıyor.

Yeni Mahalle, Kocasinan, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 21.11.2019 07:34 Kaynak: AA
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