Kilitli Kapı Filmi
1 saat önce
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Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 11:54 Kaynak: InterSinema.com
Başrollerini Hyo-Jin Kong, Ye-Won Kim, Seong-oh Kim'in paylaştığı Kore
yapımı gerilim film
i Kilitli Kapı'nın yönetmen koltuğunda Kwon Lee otururken senaryosunu Kwon Lee ile birlikte Park Jung-Hee kaleme alıyor. Yönetmen:
Kwon LeeSenaryo:
Kwon Lee, Park Jung-Hee, Alberto MariniOyuncular:
Hyo-Jin Kong, Ye-Won Kim, Seong-oh KimFilmin Türü:
GerilimOrijinal Adı:
Do-eo-lak/ Door LockYapımcı Firma:
Studio PieonaYapım Yılı:
2018Yapım Ülkesi:
Güney KoreOrijinal Dili:
KoreceFilmin Süresi:
102 dk.Dağıtıcı Firma:
CGV Mars DağıtımVizyon Tarihi:
22.11.2019Kilitli Kapı Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.
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