Son Dakika Haberleri: Kilitli Poşet' Vaadiyle 481 Kişiyi Dolandırdı

Kilitli Poşet' Vaadiyle 481 Kişiyi Dolandırdı

58 dakika önce

Eskişehir'de evden kilitli poşet üretimi yapılacağını söyleyerek 481 kişiyi dolandırdığı iddia edilen sanık, hakim karşısına çıktı.

Kilitli Poşet' Vaadiyle 481 Kişiyi Dolandırdı, System.String[]
Eskişehir'de evden kilitli poşet üretimi yapılacağını söyleyerek 481 kişiyi dolandırdığı iddia edilen sanık, hakim karşısına çıktı.

Eskişehir 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başlayan davada, başka bir suçtan tutuklu olan Metin K. (36), davacı taraflar ve avukatları hazır bulundu. Mahkemede 338 davacı dinlenirken, suçlamaları kabul etmeyen sanık ise beraatini istedi.

"Bir aylık iş yapıp daha sonra parasını alacağımızı söylemişlerdi"

Davacı Atiye K., komşularından evde çalışarak para kazandıkları bir iş olduğunu duyarak bu işe başladığını ifade etti. Atiye K., "Komşularım aracılığıyla ben de işletmeye gittim. 250 lira verdim. Orada iki bayan vardı. Sözleşme imzalattılar. Nüfus cüzdanı fotokopisi aldılar. Durumun dolandırıcılıkla alakalı olduğunu yine komşularımdan öğrenince bana küçük bir poşette verilen malzemeleri iade etmek için bir süre sonra şirkete geri gittim. Fakat şirketin kapıları kapalıydı. Bir aylık iş yapıp daha sonra yaptığımız işin parasını alacağımızı söylemişlerdi" şeklinde konuştu.

Mahkeme heyeti, duruşmayı dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için 10 Şubat'a erteledi.

Olay

Olay, 2016 yılında yaşandı. Bir işletme kuran Metin K.'nın (36), kilitli poşet üretimi için evden çalışarak para kazanma vaadiyle 481 kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Emniyet güçleri tarafından 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı. - ESKİŞEHİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 05:32 Kaynak: İHA

Eskişehir, 3. Sayfa
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