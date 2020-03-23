Killa Hakan: Gurbetteki Türkler için hapis yattım - Son Dakika
Son Dakika Magazin Killa Hakan: Gurbetteki Türkler için hapis yattım - Son Dakika Magazin

Killa Hakan: Gurbetteki Türkler için hapis yattım

6 saat önce

Şarkıcı, yıllar önce yaşıtlarıyla 36 Boys adında bir çete kurduklarını söyledi: "Biz sert büyüdük. Türk olduğumuz için hor görülüyorduk. İsyan ettik, başkaldırdık.

Killa Hakan: Gurbetteki Türkler için hapis yattım, System.String[]

Şarkıcı, yıllar önce yaşıtlarıyla 36 Boys adında bir çete kurduklarını söyledi: "Biz sert büyüdük. Türk olduğumuz için hor görülüyorduk. İsyan ettik, başkaldırdık. Oturduğumuz yerde Türkler sayemizde rahat işe gidiyordu. Bizi sevmiyorlardı ama sayemizde rahat yaşıyorlardı. Biz onlar için hapis yattık. "

Magazin, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:18 

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