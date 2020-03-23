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Killa Hakan: Gurbetteki Türkler için hapis yattım
6 saat önce
Şarkıcı, yıllar önce yaşıtlarıyla 36 Boys adında bir çete kurduklarını söyledi: "Biz sert büyüdük. Türk olduğumuz için hor görülüyorduk. İsyan ettik, başkaldırdık.
Şarkıcı, yıllar önce yaşıtlarıyla 36 Boys adında bir çete kurduklarını söyledi: "Biz sert büyüdük. Türk olduğumuz için hor görülüyorduk. İsyan ettik, başkaldırdık. Oturduğumuz yerde Türkler sayemizde rahat işe gidiyordu. Bizi sevmiyorlardı ama sayemizde rahat yaşıyorlardı. Biz onlar için hapis yattık. "
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 08:18
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