Kilo aldığını sandı, karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı - Son Dakika

Kilo aldığını sandı, karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı

Kilo aldığını sandı, karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı Karnı şişen başka bir hastanın karnından ise 3 kova ur çıktı Erzurum'da bir kişi fazla kilo alma şikayeti ile gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı.

Kilo aldığını sandı, karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı

Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
Son günlerin olay adamı Feyzioğlu, bir dönem ters düştüğü Cumhurbaşkanı Erdoğan'la nasıl yaklaştığını anlattı
Tokat'ta cenaze ve nişan merasimleri sebebiyle vaka sayılarında artış yaşanıyor

Karnı şişen başka bir hastanın karnından ise 3 kova ur çıktı

ERZURUM - Erzurum'da bir kişi fazla kilo alma şikayeti ile gittiği hastanede hayatının şokunu yaşadı. Kilo aldığını zanneden Savaş Abu'nun karnından futbol topu büyüklüğünde 10 kiloluk ur çıktı. Öte yandan aynı şikayetle Ardahan'dan Erzurum'a gelen başka bir hastanın ise karnında 3 kova ur çıkarıldı.

Erzurum'da ikamet eden 44 yaşındaki Savaş Abu, kısa sürede karın bölgesinin şiştiğini gördü. Kilo aldığını sanan Abu, bu şikayetle Erzurum Şehir Hastanesi'ne başvurdu. Doktorlar tarafından yapılan tetkikler sonucunda Savaş Abu'nun karnında ur olduğu belirlendi. Top şeklinde olan ve karnın bir yerinde toplanmış olan 10 kiloluk ur 10 saatlik başarılı bir operasyonla çıkarıldı.

10 saatlik başarılı bir operasyon gerçekleştirdiklerini belirten Erzurum Şehir Hastanesi Cerrahi Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamdi Sakarya, "Hastamız karnında ki aşırı şişlik büyüme ve karın ağrısından dolayı bize müracaat etti. Yapılan tahliller sonucunda karnında futbol topundan daha büyük bir kitle tespit ettik. 10 saatlik başarılı bir ameliyat sonucunda hastamız sağlığına kavuştu" dedi.

"Kilo aldığımı sanıyordum ama 10 kiloluk ur çıktı"

Karnında futbol topundan daha büyük kitle olduğunu duyunca şaşırdığını söyleyen Savaş Abu ise, "Karnımda ki şişliğin sebebini kilolarım zannediyordum. Kilomun ve rahatsızlığımın artmasından dolayı Erzurum Şehir Hastanesine başvuruda bulundum. Yapılan tetkikler sonucunda doktorum bana karnımda futbol topundan daha büyük bir kitle olduğunu söyledi. Bunu duyunca şaşırdım. Ameliyat olmam gerektiğini söylediler. 10 saatlik ameliyat sonucunda sağlığıma kavuştum. Beni sağlığıma kavuşturan Doktoruma çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Aynı şikayetle gelen başka bir hastadan ise 3 kova ur çıktı"

Öte yandan Ardahan'dan karın şişliği ve karın ağrısı nedeniyle Erzurum Şehir Hastanesine gelen Özkan Koç'un da karnında ur olduğu belirlendi. Ameliyata alınan Koç'un karnından 3 kova dolusu ur çıkarıldı.

Hastanın karın şişliği ve karın ağrısı şikayeti ile geldiğini ifade eden Onkoloji Uzmanı Dr. Mehmet Hamdi Sakarya, "Hastamıza yaptığımız tetkikler sonucunda karnında 40 cm yakın bir kitle tespit ettik. Ameliyatla bu kitleyi çıkardık" şeklinde konuştu.

Ardahan, Erzurum, Futbol, Sağlık, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 09:55 Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Kilo aldığını sandı, karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

16:34 ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu 15:46 9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu 15:05 Evin bodrumunda bulunan hayvan iskeleti, sansara ait çıktı 10:18 Bedirhan bebeğin şehit düştüğü saldırının faillerinden olan bir terörist daha öldürüldü 09:26 Trenin çarptığı motosiklet sürücüsü feci şekilde can verdi 09:15 Fabrikadan çıktığı gibi duran 1997 model Doğan'ı 70 bin liraya satın aldı 07:42 Korona tam azaldı derken neden hortladı? Ünlü bilim insanı, yaptığımız 3 yanlışı sıraladı 02:17 Maduro, AB Temsilcisine Venezuela'dan ayrılması için 72 saat verdi 01:13 Okulda yakalanan iki yılan, görenleri korkuttu 23:55 Yokuştan aşağıya kayan 4 yaşındaki çocuk midibüsün altında can verdi 23:28 Çin'de pandemi potansiyeli olan yeni virüs tespit edildi! Domuzdan insana geçiyor 23:18 ABD Senatosu, Savunma Bakanlığı'na Türkiye'nin elindeki S-400 sistemini satın alma yetkisi verdi 22:15 Kasımpaşalı Haris Hajradinovic: Beşiktaş'ta oynamak istiyorum 21:25 Lastiği patlayan minibüs şarampole devrildi: 16 kişi yaralandı 19:39 The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor
FIFA, geliştirilmiş ofsayt teknolojisi için ilk adımların atıldığını duyurdu
16:39
ABD'li model Kylie Jenner, pembe peruğu ve iç çamaşırlı pozuyla gündem oldu
16:34
Sosyal medya, oyuncu Engin Öztürk'ün karın kaslarına inanmadı: Gerçek değil, enjekte ettirmiş
16:07
Chelsea taraftarları bilet ücret iadelerini hayır kurumlarına bağışlayacak
15:49
9'uncu kez alkollü yakalanan sürücünün ehliyetine 50 yıl el konuldu
15:45
Bakan Koca bu görüntüler üzerinden vicdanlara seslendi: Arkadaşınıza iyilik yapmıyorsunuz
15:44
Türkiye, dünyada sadece 7 ülkede üretilebilen x-ray sistemleri ve konteyner tarama sistemleri prototipini üretmeye başladı
15:42
Çin'de koronavirüsten daha ölümcül yeni virüs ortaya çıktı! DSÖ'den konuyla ilgili kritik açıklama
15:41
Irkçılık karşıtı hareketleriyle tanınan Colin Kaepernick'in hayatı Netflix dizisi oluyor
15:38
13 milyon liralık kupon hırsızlığı davasında paraların çekildiği görüntüler ortaya çıktı
15:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2020 16:57:10. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilo aldığını sandı, karnından futbol topu büyüklüğünde ur çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]