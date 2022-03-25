Kilo düşüklüğü birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor - Son Dakika
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Kilo düşüklüğü birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor

25.03.2022 11:52
Kilo düşüklüğü birçok sağlık sorununu beraberinde getiriyor

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, kilo düşüklüğü konusunda uyarılardan bulunarak, "Fazla düşük kilo vitamin mineral eksikliklerine bağlı halsizlik, uyku hali, saç, tırnak, cilt rahatsızlıkları gibi birçok sonuca yol açabilir" dedi.

Uzman Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, kilo düşüklüğü konusunda uyarılardan bulunarak, "Fazla düşük kilo vitamin mineral eksikliklerine bağlı halsizlik, uyku hali, saç, tırnak, cilt rahatsızlıkları gibi birçok sonuca yol açabilir" dedi.

FBM Tıp Merkezi Diyetisyeni Deniz Tığlı Torun kilo düşüklüğünün kilo fazlalığı gibi bir sağlık sorunu olduğuna dikkat çekti. Diyetisyen Deniz Tığlı Torun, "Kilo düşüklüğünü boy ve ağırlık dengesini beden kütle indeksi (BKİ) skalası ile değerlendiririz. BKİ değeri ağırlığın (kg cinsinden) boyun (m cinsinden) karesine bölünmesi ile hesaplanır. BKİ değeri 18,5 kg/metre karenin altında olan bireyler zayıf olarak değerlendirilir. Fazla düşük kilo vitamin mineral eksikliklerine bağlı halsizlik, uyku hali, saç- tırnak-cilt rahatsızlıkları gibi birçok sonuca yol açabilir" diye konuştu.

UZMAN EŞLİĞİNDE KİLO ALIMI

Kilo almak isteyenlerin beslenme uzmanı eşliğinde özel programla kilo almasını öneren Diyetisyen Torun, "Kendi kendine kilo almaya çalışan bireylerin en sık yaptığı hata tek öğünde yüksek kalori tüketmeye çalışmaktır. Bir öğünde yüksek kalori alımları hem toplam kilo alımına yeterli gelmez hem de sağlıklı kilo alımı sağlamaz. Hatta yağ oranı artması gibi olumsuz sonuçlara sebep olabilir. Öğünler mutlaka dengeli ve yeterli enerji hesabı ile planlanmalıdır. Kilo almakta zorlanan bireylerin yapması gereken aslında çok basittir. Bir beslenme uzmanı eşliğinde kendisine özel program edinerek kilo alım sürecine başlayabilirler. Süreç kilo verim süreciyle benzerlik gösterir. Aradaki tek fark zayıflatacak kalori kısıtlaması yerine ağırlık kazanımı sağlayacak kalori (enerji) ile planlanan programlar. Haftalık seanslar ile alınan sonuç ve kişinin uyumuna göre diyet programı yenilemeleri yapılarak takip sağlanır. Hazırlanan diyet programı ile amacımız düzensiz ve yanlış kalori alımının önüne geçerek sağlıklı beslenme ile kilo alımını sağlayabilmek. Tabii ki bu esnada sağlıklı vücut bileşimini (yağ-kas-su) koruyabilmektir" şeklinde konuştu.

(Furkan Abrek Ünal-İHA)

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Tıp Merkezi, Diyetisyen, Enerji, Diyet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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