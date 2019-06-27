Kilo kontrolüne dikkat

Kilo kontrolünde doğru bilinen yanlışlar bu seminerde.

Sports International Bilkent şubesi yazın formda kalmanın sırlarını paylaşıyor. Diyetisyen olarak konuk olacak uzmanlar eşliğinde gerçekleşecek söyleşide Gurbet Ünal Özen, Seda Süer de konuklar ile bir araya gelerek soruları yanıtlayacak.

Tamamlayıcı Tıp, sağlıklı beslenme, egzersiz, obezite ve medikal estetik konularında ki deneyimini paylaşacak olan Banu Çaycı, "Sağlıklı Yaşa, Genç Kal" mottosu ile çıktığı yolculuğunu Sports International Bilkent şubesi açık havuzunda gerçekleşecek etkinlikte paylaşacak.