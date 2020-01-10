'Kilo vermede sıkıntı çekenler için mide botoksun önemli bir alternatif' - Son Dakika

İÇ Hastalıkları ve Gastroentoroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yalçın, obezitenin büyük bir sağlık sorunu haline geldiğini ve mide botoksunun çözüm için iyi bir alternatif olduğunu belirterek, "Mide botoksu kilo vermede özellikle açlık hissini azaltarak diyet ve egzersize yardımcı olan ve motivasyon sağlayan bir yöntem" dedi.

Obezitenin dünyanın en önemli sağlık sorunu haline geldiğini ve salgın gibi görülme sıklığının artığını belirten Kent Hastanesi İç Hastalıkları ve Gastroentoroloji Uzmanı Dr. Mustafa Yalçın, kilo vermede sıkıntı çekenler için mide botoksunun önemli bir alternatif haline geldiğini söyledi. Obezitedeki artışın metabolik, kardiyovasküler ve kanser gibi hastalıklarla bağlantılı olduğunu vurgulayan Uzm. Dr. Yalçın, "Obezite artarken bir yandan da bu hastalıktan kurtulmak isteyenlerin sayısı artıyor. Bu kişilerin fazla kilolarından kurtulabilmeleri için sunulan diyet, ilaç ve davranış değişikliklerinin etkileri maalesef sınırlı kalıyor. Bariatrik cerrahi (sleeve gastrektomi, bypass, gastrik bant vb) ile iyi sonuçlar alınıyor ancak ciddi riskleri yüzünden herkes tarafından tercih edilmiyor. İnsanlar hem risksiz hem de daha az zahmetle normal kilolarına dönmek istiyor. Mide botoksu böyle bir alternatif, uygun kişilerde mide boşalmasını geciktirme ve erken tokluk hissi sağlayarak kilo vermede yardımcı olabilen bir yöntem" diye konuştu.

Uzm. Dr. Mustafa Yalçın, mide botoksu hakkında bilinmesi gerekenleri de şöyle sıraladı:

"Mideye Botilinum toksin (botoks) uygulanması, endoskopik yöntem ile midenin belirli bölgelerine Botilinum toksin A enjekte edilmesi esasına dayanan bir kilo verdirme yöntemidir. Bu yöntemde mide kaslarının kasılması sınırlandırılarak mide boşalma süresi gecikir ve hastada iştah kaybı elde edilir. Botoksun diğer bir etkisini de mideden salgılanan, açlığı uyaran gyrelin hormonunu azaltarak göstermektedir. Botoks esas olarak ciltte kırışık azaltmak amacıyla çok yaygın kullanılmaktadır ve tehlikeli bir yan etkisi bilinmemektedir. Mide botoks uygulaması ise standart bir endoskopik işlem olduğundan literatürde bildirilmiş önemli bir yan etkisi bulunmamaktadır. Kas hastalığı olanlar ve botoksa karşı alerjisi olan kişilerde işlemin uygulanması uygun değildir. Bir de injeksiyon sırasında kanama ve mide dışına nadir de olsa kaçış olabilir, kanama için endoskopik tedavi, mide dışına kaçmalarda yatarak antibiyotik tedavisi gerekebilir. Mide botoksu bir ameliyat değildir. Tamamen endoskopik olarak ağızdan girilerek yapılan bir işlemdir. Kesi yoktur. İşlem ortalama 30 dakika sürer. Hastalar, işlem esnasında anestezi hekimi eşliğinde uyutulur. Hastanede yatmak gerekli değildir. İşlem sonrası genellikle 1- 2 saatlik müşahede yeterlidir. Mide botoksunda kullanılan ilacın tüm etkisinin 4- 6 ay içinde vücuttan tamamen silindiği bilinmektedir. Bu nedenle kalıcı bir hasar oluşturma ihtimali yoktur. Altı ay süreyle kişinin olması gereken kilo kadar ya da buna yakın kilo vermesi hedeflenir, bu diyet uyumu ve egzersiz ile desteklenir. Botoks uygulaması sonrası, başlangıçta sıvı gıdalar alınmalıdır. Sonrası özellikle karbonhidratlı, şekerli gıdalardan uzak durulması gerekir. Bu bir diyetisyen takibinde yapılmalıdır. İşlem gerekli görülürse etkisi bittiğinde tekrarlanabilir. Sonuç olarak mide botoksu kilo vermede özellikle açlık hissini azaltarak diyet ve egzersize yardımcı olan ve motivasyon sağlayan bir yöntemdir."