Üye Girişi
Kilo vermek için bisiklete binen mühendis, ailesine de örnek oldu - Son Dakika

Kilo vermek için bisiklete binen mühendis, ailesine de örnek oldu

22.12.2021 12:46

Erzincan'da pedal çevirerek fazla kilolarından kurtulan makine mühendisi Levent İpek, eşine ve küçük çocuklarına da bisiklet tutkusunu aşıladı.

Erzincan'da pedal çevirerek fazla kilolarından kurtulan makine mühendisi Levent İpek, eşine ve küçük çocuklarına da bisiklet tutkusunu aşıladı.

Şehirlerde yaşanan trafik sorunları, giderek artan yol masrafları ve sağlıklı yaşam kaygısıyla şehir içi ulaşımda bisikleti tercih eden insan sayısı hızla artıyor.

Düz bir ova üzerine kurulan ve dik yokuşları bulunmayan Erzincan, ılıman iklimi, doğal güzellikleriyle de bisiklet turları için gözde şehirler arasında yer alıyor.

Çok sayıda bisiklet tutkununun bulunduğu kentte yaşayan makine mühendisi Levent İpek de fazla kilolarından kurtulmak için 2008 yılında evinin bodrumunda sakladığı çocukluk bisikletiyle işe gitmeye başladı.

Pedal çevirerek 9 ayda 18 kilo veren İpek, binmeyi tutkuya dönüştürdüğü bisikletiyle kentin tarihi, doğal güzelliklerini de gezerek yılda ortalama 6 bin kilometre yol katetti.

Eşi ve çocuklarıyla şehrin güzelliklerini geziyor

Eşi, 2 yaşındaki kızı ve 4 yaşındaki oğluna da bisiklet tutkusunu aşılayan İpek, bulduğu her fırsatta ailesiyle şehrin güzelliklerine doğru pedal çeviriyor.

Levent İpek, AA muhabirine, Erzincan'ın bisiklet kullanımı açısından son derece uygun coğrafyaya sahip olduğunu söyledi.

Bisikletin çevreci bir taşıt olduğunu ve karbon salımına da çok faydası olduğunu ifade eden İpek, şöyle konuştu:

"Çocukluğumda bisiklet sürüyordum fakat eğitim durumu gibi nedenlerle bir süre ara verdim. Askerden geldikten sonra ise çok kilo almaya başladım. Hemen hemen 96 kiloya kadar çıkmıştım. Sonra çocukluğumdaki bisikleti bodrumdan çıkardım ve 'işe bisikletle gidip geleceğim' dedim. Hem spor yapmış hem de kilo vermiş olurum diye düşündüm. O zamandan beri de 78 kiloya kadar düştüm ve daha sağlıklı bir vücuda sahip oldum."

Turlarına iki yaşındaki kızları da katılıyor

İpek, kilo verdikten sonra bisiklet binmenin kendisinde tutkuya dönüştüğünü belirterek, bunun üzerine uzun turlara çıktığını dile getirdi.

Evlendikten sonra da eşiyle bisiklet sürmeye devam ettiğini anlatan İpek, "Oğlum Arda denge bisikletini 2 yaşında kullanmaya başladı ve 3 yaşında ise bisiklet sürmeyi öğrendi. Kızım ise daha henüz iki yaşında, bisiklet koltuğunda bizimle birlikte turlara katılıyor. Kızım da bisiklet kullanmaya çok hevesli. Kendisine de kısa zamanda bisiklet sürmeyi öğreteceğim." diye konuştu.

İpek, sürücülerin bisikletlilere saygı göstermesini istedi.

Hem sağlıklı kalıyorlar hem de sosyalleşiyorlar

Merve İpek de çocuk yaşlarda aktif olmasa da bisiklet kullandığını söyledi.

Evlendikten sonra eşinin bisiklet binme tutkusunun kendisine geçtiğini aktaran İpek, şunları kaydetti:

"Eşimle birlikte turlara çıkmaya başladık. Çocuklarımız olduktan sonra onları da aktivitelerimize dahil ettik. Küçük kızımız süremediği için ona bir bisiklet koltuğu aldık. Şartlar el verdikçe ve havalar müsaade ettikçe bisiklet sürmeyi seviyoruz. Erzincan, düz olması, bisiklet yolların bulunması ve trafiğinin çok yoğun olmaması, bisiklet kullanıcıları için son derece ideal bir kent. Çocuklarımızla fırsat buldukça ilçelere bisiklet turları düzenlemeyi seviyoruz. Hem sağlımız hem de sosyalleşmek ve ailemizle birlikte vakit geçirmek adına keyifli bir etkinlik."

Kilo vermek için bisiklete binen mühendis, ailesine de örnek oldu
Kilo vermek için bisiklete binen mühendis, ailesine de örnek oldu
Kilo vermek için bisiklete binen mühendis, ailesine de örnek oldu
Kilo vermek için bisiklete binen mühendis, ailesine de örnek oldu

Makine Mühendisi, Erzincan, Bisiklet, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kilo vermek için bisiklete binen mühendis, ailesine de örnek oldu - Son Dakika


YORUMLAR
500
Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak fiyatlarda gevşeme bekliyoruz Ticaret Bakanı Mehmet Muş: Döviz kurundaki düşüşe bağlı olarak fiyatlarda gevşeme bekliyoruz         
13:13
Bir buçuk ayda hem annesi hem babası gitti! Sezai Aydın'ın kızının cümleleri yürek burktu Bir buçuk ayda hem annesi hem babası gitti! Sezai Aydın'ın kızının cümleleri yürek burktu         
13:08
Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi         
13:07
Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır         
12:40
"En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi! "En güzel golü ben yedim" demişti ama yine de Avrupa'nın en iyi kalecisi seçildi!         
11:22
Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi Kayıp çiftçiyle ilgili incelemeden korkunç sonuç! Dağda nasıl öldüğü tespit edildi         
10:30
Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz Survivor All Star'a katılacak olan Adem Kılıçcı, ameliyat oldu! Yarışmayla ilgili durumu belirsiz         
10:29
Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu Görenler tanıyamıyor! Cinsiyet değiştirme ameliyatı olan Aybike Esin Tumluer, yeni imajıyla bambaşka biri oldu         
09:27
"Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi "Kur korumalı TL mevduat sistemi" dünya basınında: TL üzerindeki baskı hafifledi         
07:54
Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek? Vergi muafiyeti memur maaşına ne kadar etki edecek?         
21:43
Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi Son Dakika! Türkiye'de 21 Aralık günü koronavirüs nedeniyle 187 kişi vefat etti, 19 bin 859 yeni vaka tespit edildi         
21:11
Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor Dolarda yaşanan düşüş sonrası akaryakıtta büyük indirim bekleniyor         
19:38
11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı 11 yaşındaki kız çocuğunu taciz ettiği iddiasıyla suçlanan boyacı serbest bırakıldı         
17:37
Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik Son Dakika! Memur-Sen: Bakan Bilgin'den ek zam görüşmelerinin bir an önce başlatılmasını talep ettik         
17:34
Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı Ali Koç'un elinde henüz oynamadığı son bir kart kaldı         
17:33
Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu Tamer Karadağlı, kendisinden 29 yaş küçük sevgilisinin fotoğraflarını beğenerek destek oldu         
17:09
Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte 2022 yılında araçlara göre alınacak MTV tutarları         
16:41

Son Dakika Haberleri
13:09 Ziya Bandırmalıoğlu cinayetinde mega yat iddiası!
13:07 Rıdvan Dilmen çok tepki alan çağrısını tekrarladı: Bir daha söylüyorum, heykeli diksinler
13:07 Bir buçuk ayda hem annesi hem babası gitti! Sezai Aydın'ın kızının cümleleri yürek burktu
13:06 Ünlü oyuncu Sezai Aydın için Üsküdar'da tören düzenlendi
13:06 BDDK'dan cep telefonlarında yenilenmiş ürüne teşvik: Taksit süresi uzatılıyor
12:48 Erdoğan'dan Durmuş Yılmaz'a sert tepki: Beyni sulanmış
12:47 Kahvede sahtekarlığa dikkat! Kahve yerine nohut satın almış olabilirsiniz!
12:39 Son Dakika! Erdoğan: Döviz kurunu sürdürülebilir seviyeye getirmek için açıkladığımız program amacına ulaşmıştır
12:28 MasterChef'te boşanan boşana! Danilo Zanna'dan sonra, Somer şef de boşandı
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti grubunda konuşuyor: Erken seçim yok!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.12.2021 13:19:04. #1.11#
SON DAKİKA: Kilo vermek için bisiklete binen mühendis, ailesine de örnek oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement