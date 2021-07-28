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Kilo vermek için boksa başlayan Dilara, ilk altın kemerine çok yakın - Son Dakika

Kilo vermek için boksa başlayan Dilara, ilk altın kemerine çok yakın

28.07.2021 11:19

Eskişehir'de kilo vermek için başladığı boksta çıktığı 7 profesyonel maçını da kazanan 18 yaşındaki Dilara Yüksel, ilk altın kemerini almaya çok yaklaştı.

Eskişehir'de kilo vermek için başladığı boksta çıktığı 7 profesyonel maçını da kazanan 18 yaşındaki Dilara Yüksel, ilk altın kemerini almaya çok yaklaştı. Arnavutluk'taki unvan maçı Gürcistanlı rakibi Nana Chakhvashvili'nin koronavirüs olması nedeniyle İstanbul'a ertelenirken, Dilara Yüksel, "Elimden gelenin fazlasını da yaparak bu kemerin bende kalacağından eminim. Ringde tamamen apayrı bir insan oluyorum" dedi.

Avusturya'da dünyaya gelen Dilara Yüksel, 2 yıl önce fazla kilolarından kurtulmak için amatör olarak boksa başladı. Geçen yıl ailesiyle birlikte memleketi Eskişehir'e dönen Dilara, çalışmalarını sürdürüp, kısa sürede lisanslı sporcu oldu. 80 kilo iken başladığı boks sayesinde 13 kilo veren ve ilk çıktığı 7 profesyonel maçını da kazanan Dilara Yüksel, gözünü altın kemere dikti. Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) tarafından Arnavutluk'ta düzenlenen 'Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı' maçına çıkan Dilara Yüksel, rakibi Gürcistanlı Nana Chakhvashvili'nin koronavirüs olması nedeniyle altın kemeri geçici olarak alıp Türkiye'ye döndü. Ayrıca Gürcistanlı Nana Chakhvashvili ile Dilara Yüksel'in ağustos ayında İstanbul'da altın kemer müsabakası yapmasına karar verildi.

Eskişehir'de unvan maçına hazırlanan Dilara Yüksel, kilo vermek için başladığı boksta bu kadar ilerleyeceğini tahmin etmediğini söyledi. 80 kilo iken başladığı boks sporuyla hem profesyonel lisanslı sporcu olduğunu hem de 13 kilo verdiğini anlatan Yüksel, "Kilo vermek için başladığım yolda bu kadar ilerleyeceğimi asla tahmin edemezdim. Ama ben hırsımla ve hayallerime inanarak buraya kadar, bu kemere kadar geldim. Profesyonel boksa ilk başladığımda beni motive eden kulübüm Kadıköy Boks Kulübü ve promotörüm Serdar Avcı'ya teşekkür ederim. Onlar sayesinde 7 maç yaptım ve kazandım. Benim hedefim dünya şampiyonluk kemeri ve diğer federasyonlarda da birinci sıraya kadar çıkmak. Şu ana kadar kilomda en genç benim. Benim gibi 18 yaşında 7 maçını kazanmış boksör yok" dedi.'BU KEMERİ BENDEN ASLA ALAMAZ'

Evrensel Boks Organizasyonu (UBO) tarafından geçen 24 Temmuz'da Arnavutluk'ta düzenlenen 'Boks Gecesi Avrupa Şampiyonluğu Kemer Unvanı' maçına çıkan Dilara Yüksel, rakibine yapılan Covid-19 testinin pozitif çıkması üzerine müsabakasız altın kemeri alarak Türkiye'ye döndü. Federasyon, unvan maçının ağustos ayında İstanbul'da yeniden yapılmasına karar verirken, bu sürede altın kemeri de Dilara Yüksel'e teslim etti. Kilo vermek için başlamasına rağmen boks sporunu çok sevdiğini ve kendisini ringe ait hissettiğini anlatan Yüksel, ilk altın kemerin sahibi olabilmek için çok çalıştığını söyledi. Yüksel, "Ringde kendimi çok iyi hissediyorum. Orada iyi hissetmek, dövüşmek, o atmosferi hissetmek çok ayrı, çok güzel bir duygu. Maçı kazanıp ülkemizi, bayrağımızı temsil etmek çok güzel bir duygu. Ben 80 kiloyla başladım boksa. Şu anda 67 kiloyum. Boks çok kilo verdiren bir spor. Kısa sürede çok kilo verebiliyoruz çünkü yoğun bir antrenman sürecimiz var. Unvan maçında rakibimin Covid-19 testi pozitif çıkınca maçım ağustosa ertelendi. Federasyon kemeri geçici olarak bana verdi. Şimdi rakibim Nana, İstanbul'da olacak maçta kemeri benden almaya çalışacak. Çok zor, benden alması çok zor. Bu kemeri benden asla alamaz. Ben elimden gelenin fazlasını da yaparak bu kemerin bende kalacağından eminim. Ringde tamamen apayrı bir insan oluyorum" diye konuştu.

Kilo vermek için boksa başlayan Dilara, ilk altın kemerine çok yakın
Kilo vermek için boksa başlayan Dilara, ilk altın kemerine çok yakın
Kilo vermek için boksa başlayan Dilara, ilk altın kemerine çok yakın
Kilo vermek için boksa başlayan Dilara, ilk altın kemerine çok yakın
Kilo vermek için boksa başlayan Dilara, ilk altın kemerine çok yakın
Kilo vermek için boksa başlayan Dilara, ilk altın kemerine çok yakın
Kilo vermek için boksa başlayan Dilara, ilk altın kemerine çok yakın
Kilo vermek için boksa başlayan Dilara, ilk altın kemerine çok yakın
Kilo vermek için boksa başlayan Dilara, ilk altın kemerine çok yakın
Kilo vermek için boksa başlayan Dilara, ilk altın kemerine çok yakın
Kilo vermek için boksa başlayan Dilara, ilk altın kemerine çok yakın

Koronavirüs, Eskişehir, İstanbul, Boks, Spor, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Kilo vermek için boksa başlayan Dilara, ilk altın kemerine çok yakın - Son Dakika Spor


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