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Kilo vermek için girdiği spor salonunda milyonlarca izlenmeye ulaştı - Son Dakika

Kilo vermek için girdiği spor salonunda milyonlarca izlenmeye ulaştı

07.08.2021 11:15
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Eskişehir'de yaşayan İsmail Ünsal eğitim hayatını devam ettirmek için fazla kilolarını verirken, yaptığı diyet ve spor programını sosyal medya hesabında paylaşarak kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

Eskişehir'de yaşayan İsmail Ünsal eğitim hayatını devam ettirmek için fazla kilolarını verirken, yaptığı diyet ve spor programını sosyal medya hesabında paylaşarak kısa sürede milyonlarca kişiye ulaştı.

2019 yılında 275 kilo olan İsmail Ünsal, yüksek lisans eğitimi alabilmek ve yurtdışına çıkabilmek için kilo vermeye karar verdi. Geçirdiği şeker hastalığında bir yıllık süre zarfında 55 kilo vererek 220 kiloya düşen Ünsal, pandemi döneminde 20 kilo aldı. Hayallerini gerçekleştirebilmek için günlük hayatında düzenli olarak spor ve diyet yapmaya başladı. Rutinindeki diyet ve spor görüntülerini sosyal medya hesaplarında paylaştı. Ünsal'ın başlarda sosyal medya hesaplarında hiç takipçisi olmasa da, kısa zaman videoları binlerce insan tarafından izlenerek iki yılda toplam 300 bin takipçiye erişti. Bazı videoları milyonlarca kişi tarafından izlenen Ünsal, takipçilerinin sevgisini kazanırken, bazı insanlara da ise örnek oldu.

"Günlük rutinimi paylaşıyorum"

Sosyal medyada binlerce takipçisi olan İsmail Ünsal, kilo verme sürecini anlattı. 'İsocan Kenobi' kullanıcı adıyla sosyal medyada yayın yapan Ünsal, hayallerini yaşamak için kilo vermeye karar verdiğini, diyet ve spor yaptığı görüntülerini takipçileriyle sosyal medyada paylaştığını ifade etti. İsmail Ünsal, "Beni tetikleyen şey yüksek lisans hayallerim, dünyayı gezmek istiyorum. Daha rahat gezmek ve daha güzel bir yaşam için kilo vermem gerektiğinin farkına vardım. Hayallerimi yaşamak için çalışmaya başladım. 2019 yılında 275 kiloya çıktım. Sonra 2020 yılına kadar 220 kiloya düştüm. Sabah uyandığımda içtiğim sudan, kahve, kitap okuma, eğitim, hobi edinme, yaptığım sporlar, pişirdiğim yemeklere kadar hepsini paylaşıyorum, insanların bunları sevdiğini fark ettim. İlk başlarda hiç takip eden yoktu. Bin, iki bin, üç bin diyerek artmaya başladı. 4 milyon izlenmeye ulaşan videolarım var. Örneğin en son yüklediğim 275 kilodan nasıl 204 kiloya düştüm videosu Instagram'da 2,7 milyon, Tik Tok'ta ise 3,5 milyon izlendi" diyerek süreci anlattı.

"Avrupa ve Amerika'dan da takipçilerim var"

Takipçilerinin dünyanın pek çok yerinden olduğunu belirten İsmail Ünsal, bu durumdan çok mutlu olduğunu ifade etti. 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda Okçuluk branşında şampiyon olan Mete Gazoz'la da sosyal medya da takipleştiğini söyleyen Ünsal, hedefinin 100 kiloya düşüp hayali olan yüksek lisans öğrenimini gerçekleştirmek olduğunu belirtti. İsmail Ünsal, "Avrupa'dan, Amerika'dan takipçilerim var. Hatta geçen olimpiyatlarda başarı elde eden Mete Gazoz'la da takipleşiyoruz. Şuan hedefim 100 kiloya düşüp yüksek lisans kazanıp yurt dışında okumak. Sürekli bana şunu yaptım, şu kadar kilo verdim diye sürekli yazıyorlar. Bana özendiklerini söylüyorlar. Günlük hayatta neler yaptıklarından bahsediyorlar. Akademik kariyer için başladım birazcık fenomen oldum diyebilirim" ifadelerini kullanarak takipçilerinden ve hedeflerinden bahsetti.

"Spor salonunda en azimlisi İsocan"

İsmail Ünsal hakkında konuşan antrenörü Mert Burak Şık, onun diğer spor yapanlardan daha azimli olduğunu altını çizdi. Kilosuna rağmen hareket kapasitesinin kendini oldukça şaşırttığını söyleyen Antrenör Şık, biraz daha kilo verdikten sonra İsmail Ünsal'ı daha zorlu bir sürecin beklediğini ifade etti. Antrenör Mert Burak Şık İsmail Ünsal hakkında şöyle konuştu,

"Spor salonunda spor yapanlar arasında en farklısı kilosundan dolayı İsocan. Beni en çok şaşırtan özelliği, beklediğimden daha fazla kapasiteye sahip olması. Hareketleri çok rahat yapabiliyor. Ben kendisine de dedim bu kadarını beklemiyordum. Sporun sertliği 100 kilonun altına düştüğünde daha da artacak. Şimdiki kilolarından dolayı eklemlerine ve kemiklerine fazla yüklenmek istemiyoruz. Ama kilo verdikçe hareket çeşidi de artacak. Şuan ilk geldiğinin 2-3 katı zorluyor ve yapıyor, yapamazsa da ben bunu yapacağım deyip yapıyor. Kendini bıraktığını hiç görmedim." - ESKİŞEHİR

Kilo vermek için girdiği spor salonunda milyonlarca izlenmeye ulaştı
Kilo vermek için girdiği spor salonunda milyonlarca izlenmeye ulaştı
Kilo vermek için girdiği spor salonunda milyonlarca izlenmeye ulaştı
Kilo vermek için girdiği spor salonunda milyonlarca izlenmeye ulaştı
Kilo vermek için girdiği spor salonunda milyonlarca izlenmeye ulaştı
Kilo vermek için girdiği spor salonunda milyonlarca izlenmeye ulaştı
Kilo vermek için girdiği spor salonunda milyonlarca izlenmeye ulaştı
Kilo vermek için girdiği spor salonunda milyonlarca izlenmeye ulaştı

Yüksek Lisans, İsmail Ünsal, Diyet, Medya, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Kilo vermek için girdiği spor salonunda milyonlarca izlenmeye ulaştı - Son Dakika


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