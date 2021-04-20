Kilogramı 6 TL olan ilk hasat karpuz, üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Kilogramı 6 TL olan ilk hasat karpuz, üreticinin yüzünü güldürdü

20.04.2021 11:56

Kilogramı 6 TL olan ilk hasat karpuz, üreticinin yüzünü güldürdü Dalında satılıp sadece talebe göre toplanıyor Seralarda yetişen karpuzların hasadı Mayıs ayı sonuna kadar sürecek Türkiye'nin örtü altı tarımının söz sahibi Antalya'da, serada yetişen karpuzun ilk hasadı başladı.

Kilogramı 6 TL olan ilk hasat karpuz, üreticinin yüzünü güldürdü

Dalında satılıp sadece talebe göre toplanıyor

Seralarda yetişen karpuzların hasadı Mayıs ayı sonuna kadar sürecek

ANTALYA - Türkiye'nin örtü altı tarımının söz sahibi Antalya'da, serada yetişen karpuzun ilk hasadı başladı. Serada dalında satılıp talebe göre hasat edilen ve kilogramı 6 TL'den satışa sunulan karpuz, üreticinin yüzünü güldürdü. Serik ilçesinde 100 dekar alanda ilk hasadı yapan üreticiler Mayıs ayı sonuna kadar devam edecek hasatta, 100 dekarlık alandan toplam bin ton karpuz elde etmeyi planlıyor.

Ocak ayı ortasında fide dikiminin yapıldığını kaydeden üreticilerden Fatih Dalıç, " 100 dekar kapalı alanda kendi seralarımızda karpuz üretiyoruz. Turfanda pazar da bu bölge tescillendi artık, hasatta birinciyiz. İlk hasat burada yapılıyor. Kilogramı 6 TL'den satılıyor. Bu güzel bir rakam. İyi bir yıl bizi bekliyor diyelim. Ocak ortasında fide dikimi başladı. Mayıs sonuna kadar da hasadımız sürecek" diye konuştu.

İlk hasatta ortalama dönüm başına 4 ton civarında ürün elde edeceklerini dile getiren üreticiler ikinci ve üçüncü hasatta 10 tona ulaşmayı bekliyor. Üreticiler fiyatların bu şekilde gitmesi durumunda çok iyi bir sezan geçireceklerini söylüyor.

Karpuz üreticisi Fatih Dalıç, karpuz satışlarının yurtiçine ve yurt dışına yapıldığını belirterek, " Şu anda turfanda olduğu için hala İran'dan karpuz geliyor. Türkiye'de ki ihtiyaca mevcut turfanda pazarı yetmez. Ama 15-20 gün sonra Antalya karpuzu pazara hakim olur diye düşünüyorum" dedi.

Yurtdışı pazarı olarak Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya karpuz ihraç edildiğini kaydeden Fatih Dalıç, son zamanlarda Türkiye'de yetişen karpuzlara iyi talep olduğunu, bu sene de iyi bir sezon geçireceklerini ifade etti.

Kilogramı 6 TL olan ilk hasat karpuz, üreticinin yüzünü güldürdü
Kilogramı 6 TL olan ilk hasat karpuz, üreticinin yüzünü güldürdü
Kilogramı 6 TL olan ilk hasat karpuz, üreticinin yüzünü güldürdü
Kilogramı 6 TL olan ilk hasat karpuz, üreticinin yüzünü güldürdü
Kilogramı 6 TL olan ilk hasat karpuz, üreticinin yüzünü güldürdü
Kilogramı 6 TL olan ilk hasat karpuz, üreticinin yüzünü güldürdü
Kilogramı 6 TL olan ilk hasat karpuz, üreticinin yüzünü güldürdü

Türk Lirası, Antalya, Türkiye, Hasat, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kilogramı 6 TL olan ilk hasat karpuz, üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da yangın! Kaçak içkilerin tutulduğu emniyete ait depo dakikalar içinde kül oldu İstanbul'da yangın! Kaçak içkilerin tutulduğu emniyete ait depo dakikalar içinde kül oldu Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı Aralarında tanıdık markalar da var! Rekabet Kurumu 32 firmaya soruşturma açtı Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin Hastanede korona tedavisi gören şarkıcı Asya, virüse inanmayanlara ateş püskürdü: Allah sizi ıslah etsin Son dakika! Bakan Dönmez Karadeniz'de keşfedilen gaz için tarih verdi: 2023'e yetiştirmek için çalışıyoruz Son dakika! Bakan Dönmez Karadeniz'de keşfedilen gaz için tarih verdi: 2023'e yetiştirmek için çalışıyoruz Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı Instagram'a hızlı bir giriş yapan Müge Anlı, halk oyunu oynadığı videosunu yayınladı Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı Karın bölgesindeki aort damarı bir futbol topu genişliğine erişti! Doktorlar bile gözlerine inanamadı Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi Yatılı kursta bitmeyen karantina isyanı! Aileler müftüden çocuklarını istedi         
13:29
Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti Kayıp atlarla ilgili tartışmaların odağındaki Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin MHP'den istifa etti         
12:47
Kendisine işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu öğrenildi Kendisine işlem yapan polise isyan eden seyyar satıcı kadının cipi olduğu öğrenildi         
12:19
Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım Türk kulüplerine sürpriz çağrı: Gelin biz de kendi ligimizi kuralım         
12:09
Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi Hayvanlarını satarak estetik yaptırdığı eşinin evden kaçmasıyla yıkılan adam, Esra Erol'dan yardım istedi         
11:51
Bahçeli'den Bahçeli'den "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt: Aradığınız para devletin kasasında         
11:25
Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı         
10:47
Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü Görenler gözlerine inanamıyor! Hurda otomobil, üstü açık lüks otomobile döndü         
10:21
5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti 5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti         
09:37
Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti         
09:13
Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı         
08:05
Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı         
08:03
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti         
15:33
Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız Uzman isimden tam kapanma çağrısı: Israrla öneriyorum, yoksa önünü alamayacağız         
12:59
Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu Derya Açıkgöz, ablası Hadise'nin Zarrab'la yasak aşk yaşadığı iddiaları hakkında konuştu         
12:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 13:37:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilogramı 6 TL olan ilk hasat karpuz, üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei