Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor - Son Dakika

Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor

Amasya'da arıcılık yapan Halit Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte daha çok rağbet gören, kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor.

Amasya'da arıcılık yapan Halit Çelebi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte daha çok rağbet gören, kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor.

Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi

Daha önce Dünya Arıcılar Birliği Federasyonu tarafından düzenlenen bal yarışmalarında birinci ve üçüncü olan Çelebi, Amasya'da kendi firması ve sözleşmeli arıcılarla birlikte senede yaklaşık 200 kilogram propolis üretiyor.

Çelebi, kovanlardan elde ettiği propolisi çeşitli işlemlerden geçirerek sıvı, toz ve kapsül halinde satışa sunuyor.

Çelebi, AA muhabirine, Kovid-19 sürecinde Çin'deki propolis üretiminin azalmasıyla İtalya başta olmak üzere 6 ülkeden sipariş aldıklarını, bazı ülkelere test ürünleri gönderdiklerini söyledi.

"Pazar sorunumuz yok"

Ülkelerden propolisi farklı alanlarda kullanılmak üzere talep aldıklarını belirten Çelebi, şunları kaydetti:

"Pazarda sorunumuz yok, iç pazarda ve dış pazarda gayet iyiyiz. Çin'in koronavirüs sonrasında üretimde sıkıntıya girmesiyle yurt dışından daha çok istek geldi. İtalya'dan istek var, Ürdün'den istek var. Ürdün'de hayvan yeminde kullanmak için istiyorlar. Birleşik Arap Emirlikleri'nden istek var. Yine orada da atların bağışıklık sistemini güçlendirmek için istiyorlar. İspanya'dan insanlar için kapsül haline gelmiş şekilde istiyorlar. Almanya'dan toz halindeki propolisi istiyorlar. Irak ve Arabistan'a da deneme ürünleri gönderdik. Bunlara yetişmek için önümüzdeki yıllarda sözleşmeli üretimi artırıp çevre illerdeki propolisi de değerlendirmeyi düşünüyoruz."

"Propolis çok zahmetli ve üretimi çok düşük bir ürün"

Propolis üretimini 6 yıldır yaptıklarının fakat üretim sürecinin çok zor olduğunun altını çizen Çelebi, şunları kaydetti:

"Değeri yaşadığımız koronavirüsle daha da fazla anlaşılan, bağışıklık sistemini güçlendiren bu ürün, son zamanlarda daha çok tercih edilmeye başlandı. Propolisin toplanması ve arılardan almamız gerçekten zor bir süreç. Bu ürünü biz kovanlara koyduğumuz tuzaklardan alıyoruz. Arı kovana girerken mikropları kırmak için ayaklarını tuzaklara sürtüyor. Bu ürünü o şekilde alıyoruz. Aldığımız propolisi önce buzdolabını koyup donduruyoruz, ardından işlemlerden geçiriyoruz."

Tarım ve Orman İl Müdürü Zekeriya Şeker de Amasya'nın flora zenginliğinden dolayı arıcılık konusunda kaliteli ürünler çıkaran bir il olduğunu ifade etti.

Amasya genelinde bal arısı yetiştiriciliğinin iyi seviyede yapıldığını, yetiştiricilerin büyük kısmını yerel arıcıların oluşturduğunu söyleyen Şeker, "Propolis arıların bitkilerin yaprak, sap ve tomurcuklarından topladıkları çok güçlü antioksidan ve antimikrobiyal etkilere sahip tamamen doğal bir arı ürünüdür. Arılar tarafından, kovandaki mikropları yok etmek ve kovanın sterilizasyonu için kullanılır." dedi.

Amasya genelinde senede yaklaşık 400 kilogram civarında propolis üretildiğini vurgulayan Şeker, "İlimizde propolis, arı kovanlarına konan tuzakları kazıma yöntemiyle ve kovan temizleme yöntemiyle üretiliyor. İlimizde üretim talep çoğaldıkça artıyor. Burada dünya çapında üretime hazırlanan firmalarımız var, kaliteli ürün üretiyorlar. İnşallah ilerleyen yıllarda Amasya'dan bu alanda daha çok ihracat yapacağız." ifadelerini kullandı.

Propolis, İtalya, Çelebi, Amasya, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 10:59 Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

10:40 Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım 09:41 Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak 08:32 Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi 07:57 Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı 05:09 Denizli ve Muğla'da iki bölge "kesin korunacak hassas alan" ilan edildi 01:17 Korona testi pozitif çıkan genç, hem kendi sağlığını hem de halk sağlığını tehlikeye attı 19:42 Eskişehirspor, sezonun bitimine dört hafta kala 2. Lig'e düştü 16:51 1999 depremi öncesinde görülen yılanların tekrar ortaya çıkması vatandaşları tedirgin etti 16:49 Tabelalara göre 4 bin kişinin kayıp olduğu İnegöl'de vatandaşlar Müge Anlı'ya çağrı yaptı 16:39 İkinci el araçların fiyatları yükselince sıfır araçlar için bayiler önünde kuyruk oluştu 12:53 Kimlik yerine ehliyetle sınava gelen öğrenci sınava alınmadı 12:13 İsrail'de BM aracının içinde cinsel ilişki skandalı patlak verdi 11:59 ATV'de stüdyodaki muhabirin çatışma bölgesindeymiş gibi haber sunması izleyiciyi şaşırttı 11:20 Alişan'ın ölümden döndüğü kaza sonrası kasko şirketinden alacağı ücret belli oldu 09:47 Gümüşhane'de üretilen ve etin daha sağlıklı pişmesini sağlayan taş, mangalcıların gözdesi oldu
Dondurma reklamından 1.5 milyon TL aldığı iddialarını yalanlayan Aleyna: Daha fazla aldım
10:40
Fenerbahçe'nin eski yıldızı koronavirüse yakalandı! Şimdi kulübüne dönemiyor
10:25
Rusya'nın, "Taliban militanlarına para teklifine" ABD'den açıklama geldi
09:52
Bomba iddia! Güzel oyuncu Ebru Şahin ve ünlü basketbolcu Cedi Osman aşk yaşıyor
09:41
Son dakika: İthalatta 400'ün üzerinde eşya için ilave gümrük vergisi uygulanacak
09:40
Düşük faizli kredi kampanyasının ardından Türkiye'de 93 bin 704 adet konut satıldı
09:28
Son dakika: YKS nedeniyle ilan edilen sokağa çıkma kısıtlaması 18.30'da sona erecek
09:27
1 Haziran'dan sonra vakalar neden arttı? Virüsü yayan 3 temel hata var
09:08
Lüks araçlara ÖTV ödememek için ambulans süsü veren çete çökertildi
08:32
Hindistan, Çin sınırına füze konuşlandırdı
07:56
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2020 11:15:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Kilogramını 5 bin liradan sattığı propolisin siparişlerine yetişemiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]