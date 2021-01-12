Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı - Son Dakika

Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı

12.01.2021 12:36

Antalya'nın Kepez ilçesinde kurulan pazar yerinde kilolarca çileği, "10 liradan, 3 liraya indirdik yine satılmadı" diyerek yere döküp videosunu çeken esnafa, sosyal medya üzerinden tepki yağdı.

Kepez'e bağlı Yeniemek Mahallesi'nde kurulan semt pazarında çilek tezgahı açan esnaf, gün sonunda satılmadığı gerekçesiyle kilolarca çileği yere döktü.

"MARKETLERİ DEĞİL, BİZİ SEÇSİNLER"

Çileklerin dökülme anı ve sonrasının yer aldığı videoyu sosyal medyaya yükleyip, "Vatandaşımız esnafın halinden anlar da yardımcı olur biraz. Pazardan alışveriş yapsınlar lütfen. Yazıktır, 10 liralık çileği 3 liraya verdik satılmadı ve son hali bu. Biraz bizim halimizden de anlasınlar. Marketleri değil, bizi seçsinler" yazılı not ile paylaşan pazarcı, vatandaşların tepkisini çekti.

"DÖKMEK YERİNE, GARİBANLARA DAĞITIN"

Dökülen çileklere yorum yazan sosyal medya kullanıcıları, "Gösteriş yapacağınıza fakir fukaraya dağıtın. Arkadaşım sen de sabah akşam farklı fiyat belirlemeyeceksin. 7,5 liraydı, öğleden sonra 3 liraya indiren görmedim. Tezgahta çürüyene kadar 20 TL, çürüdükten sonra 3 TL kim alır. Dökmek yerine garibanlara dağıtın. Gram gram tartıp içindeki 1 fazla çileği bile alıyorsunuz ama iş şova gelince hepsini yere döküyorsunuz günah" gibi yorumlar yazdı.

Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı

Türk Lirası, Esnaf, Kepez, Medya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Kilolarca çileği 'satılmadı' diye döken esnafa tepki yağdı - Son Dakika Ekonomi


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