Kilolarca et açık bir kamyonetin arkasında taşındı, görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
Üye Girişi

Kilolarca et açık bir kamyonetin arkasında taşındı, görenler gözlerine inanamadı

09.05.2022 12:15

Ankara'da kilolarca et herhangi bir önlem alınmadan açık bir kamyonetin arkasında taşındı. Şoke eden olay, çevredeki sürücülerin kamerasına yansıdı.

Polatlı ilçesinde trafikte kasasında hiç bir önlem almadan kilolarca et taşıyan bir kamyonet görenleri şok etti. Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Eti Caddesi yaşanan olayda trafikte üzerinde kilolarca et ile giden bir kamyoneti gören vatandaşlar olayı görüntüledi.

ÖZEL OLARAK TAŞINMASI GEREKİYOR

Özel alınan önlemlerle taşınması gereken etler, kamyonetin üzerinde hiç bir önlem alınmadan taşındığı görüntülendi. Vatandaşlar bu akıl almaz taşımacılığı cep telefonları ile görüntüledi.

Ankara'nın ortasında akılalmaz görüntüler! Kilolarca eti, açık kamyon arkasında taşıdılar
YORUMLAR
500
Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı Son dakika: Hafif ticari araca çarpan kamyonet devrildi: 2 yaralı Son dakika: Hafif ticari araca çarpan kamyonet devrildi: 2 yaralı

Kamyonet, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilolarca et açık bir kamyonetin arkasında taşındı, görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika


Son Dakika
12:19 Amerika Birleşik Devletleri'nde bebek maması kıtlığı başladı
12:18 Sahnede fenalaşan Gülben Ergen: Meslek hayatımda ilk kez sahneden ambulansa, sonra da hastaneye kaldırıldım
12:07 Ümit Özdağ'dan korkutucu iddia: Haziran 2015 - Kasım 2015 arasındaki sürece benzer bir şiddet dalgasını sığınmacılar üzerinden planlıyorlar
12:02 Türkiye Kupası'nda finalistler belli oluyor: Trabzonspor ve Sivasspor avantajlı durumda
12:00 Putin'den sonra Zelenski'den de 9 Mayıs açıklaması: Nazizmi yenen atalarımızla gurur duyuyoruz, özgür ruhumuzu bağlayabilecek hiçbir pranga yok
11:59 Eski eşini öldüren zanlı, kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası aldı
11:32 Kızını doktora götürmek için yola çıkan baba, trafik kazası sonucu yaşamını yitirdi
11:21 Karayılan'ın en yakınındaki isimlerden biriydi: PKK'nın Zap sorumlusu Helima Efendak öldürüldü
11:20 Kadın müşteri kuryeyi şikayet etti, restoranın verdiği cevap ortalığı yıktı geçti
11:18 İkinci el konut satışında fiyatlar tavan yaptı: Yüzde 127'lik dev artış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 12:23:07. #1.13#
SON DAKİKA: Kilolarca et açık bir kamyonetin arkasında taşındı, görenler gözlerine inanamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement