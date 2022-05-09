Kilolarca et kamyonet kasasında hiç bir önlem alınmadan taşındı - Son Dakika
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Kilolarca et kamyonet kasasında hiç bir önlem alınmadan taşındı

09.05.2022 09:14
Kilolarca et kamyonet kasasında hiç bir önlem alınmadan taşındı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde trafikte kasasında hiç bir önlem almadan kilolarca et taşıyan bir kamyonet görenleri şok etti.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde trafikte kasasında hiç bir önlem almadan kilolarca et taşıyan bir kamyonet görenleri şok etti.

Alınan bilgiye göre, Polatlı ilçesi Eti Caddesi yaşanan olayda trafikte üzerinde kilolarca et ile giden bir kamyoneti gören vatandaşlar olayı görüntüledi. Özel alınan önlemlerle taşınması gereken etler, kamyonetin üzerinde hiç bir önlem alınmadan taşındığı görüntülendi. Vatandaşlar bu akıl almaz taşımacılığı cep telefonları ile görüntüledi.

(Gökşen Efe - Mithat Tibre - İHA)

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Kamyonet, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kilolarca et kamyonet kasasında hiç bir önlem alınmadan taşındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilolarca et kamyonet kasasında hiç bir önlem alınmadan taşındı - Son Dakika
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