Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı - Son Dakika
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Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı

09.05.2022 12:07
Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kilolarca eti kamyonet kasasında hiçbir önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kilolarca eti kamyonet kasasında hiçbir önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı Yeni Sanayi Sitesi'nden Sarıoba Mahallesi'nde yapılan yağmur duasına et götüren, sürücüsünün H.G. olduğu ortaya çıkan 06 YE 218 plakalı kamyoneti görenler şoke oldu.

Trafik ve hijyen yönünden Emniyet ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nce sürücüye gerekli yaptırımlar uygulandı. - ANKARA

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Ankara'nın ortasında akılalmaz görüntüler! Kilolarca eti, açık kamyon arkasında taşıdılar Ankara'nın ortasında akılalmaz görüntüler! Kilolarca eti, açık kamyon arkasında taşıdılar

Hisarcık, Kamyonet, Polatlı, Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı - Son Dakika


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