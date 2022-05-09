Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı - Son Dakika
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Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı

09.05.2022 12:32

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kilolarca eti kamyonet kasasında hiçbir önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde kilolarca eti kamyonet kasasında hiçbir önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı.

Alınan bilgiye göre, Polatlı Yeni Sanayi Sitesi'nden Sarıoba Mahallesi'nde yapılan yağmur duasına et götüren, sürücüsünün H.G. olduğu ortaya çıkan 06 YE 218 plakalı kamyoneti görenler şoke oldu.

Trafik ve hijyen yönünden Emniyet ve Tarım İlçe Müdürlüğü'nce sürücüye gerekli yaptırımlar uygulandı.

(Gökşen Efe - Mithat Tibre - İHA)

Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı
Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı
Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı
Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı

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Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı

Kamyonet, Hisarcık, Polatlı, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Kilolarca eti kamyonet kasasında önlem almadan taşıyan sürücüye işlem yapıldı - Son Dakika


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