Kilolarca uyuşturucuyla yakalanan zanlıdan pişkin savunma! Adana sıcağını merak edip gezmeye gelmiş - Son Dakika
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Kilolarca uyuşturucuyla yakalanan zanlıdan pişkin savunma! Adana sıcağını merak edip gezmeye gelmiş

21.07.2022 11:13

Adana'da durdurulan yolcu otobüsünün bagajında koliler içinde zayıflama kürü kutularına gizlenmiş 23 kilo 256 gram esrar yakalandı. Polis ekiplerinde uyuşturucuların sahibi olduğu tespit edilip gözaltına alınan zanlı, "Kolilerden haberim yok. Adana sıcağını merak ettiğim için gezmeye geldim" şeklinde ifade verdi. Şüpheli şahıs adli kontrol şartıyla salıverildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Diyarbakır'dan yola çıkan bir yolcu otobüsünde uyuşturucu madde taşındığını tespit etti. Ekipler, kent merkezindeki uygulama noktasında otobüsü durdurdu.

YOLCU GÖZALTINA ALINDI

Narkotik köpekle araçta yapılan aramada bagaj kısmındaki iki kolide, çok sayıda zayıflama kürü kutusunun içerisine gizlenmiş 23 kilo 256 gram esrar bulundu. Kolilerin sahibi olan yolculardan Brader S. (25) gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

23 kilo esrarla yakalanan şahıstan pes dedirten savunma: Adana sıcağını merak edip, gezmeye geldim

"KOLİLERDEN HABERİM YOK"

İlk ifadesinde suçlamaları reddeden Brader S.'nin, "Kolilerden haberim yok. Adana sıcağını merak ettiğim için gezmeye geldim" dediği öğrenildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

23 kilo esrarla yakalanan şahıstan pes dedirten savunma: Adana sıcağını merak edip, gezmeye geldim
23 kilo esrarla yakalanan şahıstan pes dedirten savunma: Adana sıcağını merak edip, gezmeye geldim
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Savcı uyuşturucu baronu, kuryeleri polis çıktı Savcı uyuşturucu baronu, kuryeleri polis çıktı Adana'da otobüsteki zayıflama kürü kutularından 23 kilo 256 gram esrar çıktı Adana'da otobüsteki zayıflama kürü kutularından 23 kilo 256 gram esrar çıktı
Kaynak: DHA

Diyarbakır, Narkotik, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kilolarca uyuşturucuyla yakalanan zanlıdan pişkin savunma! Adana sıcağını merak edip gezmeye gelmiş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilolarca uyuşturucuyla yakalanan zanlıdan pişkin savunma! Adana sıcağını merak edip gezmeye gelmiş - Son Dakika
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