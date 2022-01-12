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Kilolarca uyuşturucuyu prezervatife doldurup araçta zulalamışlardı, yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika

Kilolarca uyuşturucuyu prezervatife doldurup araçta zulalamışlardı, yargılanmalarına devam edildi

12.01.2022 09:44
Kilolarca uyuşturucuyu prezervatife doldurup araçta zulalamışlardı, yargılanmalarına devam edildi

Kocaeli ve Yalova'da 2019 yılında düzenlenen iki ayrı operasyonda 131 kilo 500 gram eroin ele geçirilmesi olayına ilişkin tutuklanan sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Kocaeli ve Yalova'da 2019 yılında düzenlenen iki ayrı operasyonda 131 kilo 500 gram eroin ele geçirilmesi olayına ilişkin tutuklanan sanıkların yargılanmasına devam edildi.

Olay, 20 Şubat 2019 tarihinde Kocaeli'nin İzmit ilçesi TEM Otoyolu İstanbul istikameti Gültepe Dinlenme Tesisleri girişinde meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Operasyon ve Soruşturma Bura Amirliği ekipleri, bazı şahısların Irak'tan Türkiye'ye uyuşturucu madde sevkiyatı yapacağına dair istihbarat aldı. Ekiplerce TEM Otoyolunda yapılan uygulama noktasında durdurulan bir cipte, zulalanmış ve prezervatif içine konmuş halde 54 kilo 500 gram ağırlığında eroin maddesi ele geçirildi. Yapılan kimlik kontrolünde araçta bulunan 2 kuryenin Irak uyruklu K.H.H.H ve A. M. A. A. olduğu belirlendi. Ekipler tarafından gözaltına alınan şahıslar, ifadeleri alınmak üzere emniyete getirildi. Emniyette ifadeleri alınan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yeniden yapılacak sevkiyatı narkotik polisi önledi

Olaya ilişkin soruşturma sürerken, polis ekipleri uyuşturucu sevkiyatını G.A. ve T.A. kardeşler ile Irak uyruklu S.K.M.M.'nin yaptırdığını tespit etti. 3 şüpheliyi de takibe alan narkotik polisi, şahısların kullandıkları GSM hatları üzerinden yapılan teknik takibin ardından, şüphelilerin yeniden Irak'tan İstanbul'a uyuşturucu sevkiyatı yapacağı bilgisine ulaştı. Harekete geçen ekipler, 30 Mart 2019 tarihinde Yalova'da şüphelilerin araç ile geçeceği güzergah üzerinde konuşlandı. Operasyon kapsamında durdurulan araçta, Irak uyruklu H.Q.M.A. isimli kuryenin 77 kilo eroini taşıdığını tespit etti. H.Q.M.A. ile beraberinde sevkiyata öncülük eden G.A., T.A. ve S.K.M.M. gözaltına alındı. Şüpheliler, Yalova'da çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

"Benim amacım İstanbul'a gidip saç ektirmekti"

Kocaeli'de tutuklanan şüphelilerden A.M.A.A., daha önceki duruşmada yaptığı savunmasında, "Suçlamaları kabul etmiyorum, ben araçta yolcu olarak bulunuyordum. Benim amacım Irak'tan İstanbul'a gidip saç ektirmekti. Benim uyuşturucu maddeden haberim yok" demiş ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

"3 tane çocuğum var. Ailem yaşıyor mu? Öldü mü? Bilmiyorum"

Sanıklar hakkında Kocaeli 7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 15. celsesi görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu kurye K.H.H.H ve avukatları katıldı. Tutuksuz yargılanan A.M.A.A., ve diğer tutuklu bulunan G.A., T.A. ve S.K.M.M katılmadı.

Söz alan K.H.H.H, "Ben yalan söylemiyorum, yemin ediyorum mağdurum. 3 tane çocuğum var. Ailem yaşıyor mu? Öldü mü? Bilmiyorum. Uyuşturucudan haberim yoktu. Olay tarihinde Abdullah isimli şahıstan aldığım araç ile Türkiye'ye gezmeye geldim. Araçta bulunan uyuşturucu ile bir bağlantım yoktur, ben aracı başka birisine verecektim" dedi.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında istenilen sabıka kaydının beklenilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

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Uyuşturucu, Kocaeli, Tragger, Eroin, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kilolarca uyuşturucuyu prezervatife doldurup araçta zulalamışlardı, yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilolarca uyuşturucuyu prezervatife doldurup araçta zulalamışlardı, yargılanmalarına devam edildi - Son Dakika
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