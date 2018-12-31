Kiloları Verince, Sahte Kimlikten İşlem Yapılmasından Son Anda Kurtuldu

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Makine Mühendisliği okuyan 25 yaşındaki Makine Mühendisi İlker Dağ, 10 ayda 65 kilo verince asayiş uygulamasında kimliğine bakan polisin sahte kimlik taşımaktan işlem yapılmasından son anda kurtuldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesinde Makine Mühendisliği okuyan 25 yaşındaki Makine Mühendisi İlker Dağ, 10 ayda 65 kilo verince asayiş uygulamasında kimliğine bakan polisin sahte kimlik taşımaktan işlem yapılmasından son anda kurtuldu.



142 kilo olan ve fazla kilolarından bıkan İlker Dağ, Elazığ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde mide ameliyatı oldu. Düzenli beslenme ve spor sayesinde 10 ayda 77 kiloya kadar düşen Dağ, adeta hayata yeniden geldi. Ailesinin en başta mide ameliyatı olmasına karşı çıktığını ifade eden Dağ, "25 yaşındayım, kendimi bildim bileli kilom vardı. Makine mühendisi olduktan sonra sonuçta görünüş bir tarafa ileri ki süreçte hastalığım çıkmasın diye mide ameliyatı olmaya karar verdim. Ailem ilk başta karşı çıktı. İnatçı kişiliğim üzerine Elazığ'da bir doktor varmış. 142 kilodan 65 kilo kadar verdim. Açıktan üniversite okuyordum. Sınava gireceğim gün fotoğrafa baktılar, bir de dönüp bana baktılar. Yanımda telefon olmadığı için eski fotoğraflarımı gösteremedim. Neyse ki durumu tatlıya bağladılar. Bundan 1 ay önce de kontrolde trafik polisi ehliyetimi istedi. Fotoğrafa bakınca benimle dalga mı geçiyorsun dedi. Bende ilk başta konuyu anlayamadım. Daha sonra bana fotoğrafa bak bir de kendine bak dedi. Eski fotoğraflarımı göstermek durumunda kaldım. Ondan sonra ikna edebildim. Öyle ufak tefek sıkıntılar yaşıyorum. 10 yıllık arkadaşlarım beni tanıyamıyor. Bundan 6 ay önce Zonguldak'a gelmiştim. 6 ay sonra gelince arkadaşlarım tanıyamıyor. Ehliyeti ve kimliği değiştirmemiz gerekiyormuş. Onun da farkına vardık" diye konuştu. - ZONGULDAK

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